Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, çatışmalarda yaşamını yitiren PKK’lilerin kimliklerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, yas hakkının tanınmasının toplumsal yüzleşme ve barış açısından önemine dikkat çekti.

“Yas tutabilmek ve kayıplarla yüzleşmek barışa alan açmaktır” başlıklı yazılı açıklamada, isimlerin açıklanmasının yıllardır yakınlarından haber bekleyen aileler, akrabalar ve arkadaşlar açısından “çok ağır ve çok acı bir bilgi” olduğu belirtildi.

İnisiyatif, kurulan taziyelerin yalnızca acının paylaşıldığı yerler değil, yaşamını yitirenlerin varlığının ve geride bıraktıkları yasın tanındığı “toplumsal hafıza mekânları” olduğunu ifade etti.

“Herkesin ardından tutulan yas aynı ölçüde meşru görülmedi”

Açıklamada, Türkiye’de farklı toplumsal kesimlerin yaslarının kamusal alanda eşit biçimde tanınmadığı savunuldu:

Bu topraklarda herkesin ölümü aynı biçimde tanınmadı, herkesin ardından tutulan yas aynı ölçüde meşru görülmedi. Kamusal alanda yasın ayrımcı biçimde dağıtıldığı; kimi ölümlerin görünür, kimi ölümlerin görünmez kılındığı; kimi acıların paylaşılmaya değer bulunurken kimilerinin susturulduğu uzun yıllar yaşandı.

Kürt toplumunun çatışma süresince kendi kayıpları için yas tutma hakkının sınırlandırıldığını belirten İnisiyatif, cenazelerin takibi, kayıpların aranması, mezarların korunması ve yaşamını yitirenlerin hatıralarının yaşatılmasının da bu sürecin bir parçası olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Ölüsüne sahip çıkmak yalnızca geçmişe karşı bir sorumluluk değil, insan onuruna, hafızaya ve geleceğe sahip çıkmanın da bir biçimidir” denildi.

“Yas çok boyutlu bir yastır”

İnisiyatif, taziyelerdeki acıyı paylaştığını belirterek, yasın yalnızca Kürt toplumunun değil Türkiye toplumunun bütünü tarafından tanınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yas, çok boyutlu bir yastır. Kaybettiğimiz insanlarımız eşit, özgür ve onurlu bir barış için yaşamlarını yitirdiler. Bugün onları anmanın, yakınlarının yasına ve acısına ortak olmanın en sahici yolu; bu acıların bir daha yaşanmayacağı, yasların inkâr edilmediği ve hiçbir yaşamın çatışmada yitirilmediği onurlu ve kalıcı bir barışı hep birlikte inşa etme iradesini büyütmektir.

İnisiyatif, yaslarda ortaklaşmanın “barış ve bir arada yaşama iradesine sahip çıkmak” anlamına geldiğini belirterek, yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kürt toplumuna başsağlığı diledi.

“Ölüye saygı ve adalet” mücadelesini sürdüreceğini belirten İnisiyatif, “Bu topraklarda yas hakkı ayrımcılığa uğramış herkesin yasını layıkıyla tutabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdüreceğimizi beyan ediyoruz” dedi.

(NÖ)