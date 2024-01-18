Yarıyıl tatilinde yapılacak etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık, ev ödevi yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini istedi.

Yarın gösterime girecek filmler şöyle: Yerli komedi filmi "Kardeş Takımı", anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.

"Afacanlar İş Başa Düştü"nün devam filmi olan "Afacanlar Kampta", dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Ördeklerin Göçü", aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini odağına alıyor.

Edirne Belediyesi - 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde düzenlenecek yarıyıl atölyelerine tüm çocuklar davetli. Rez: 0 (546) 200 82 26

Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Çocuk Performans Sahnesi oyuncularının sahneleyeceği 6 oyunun yanı sıra Mersin ve Tarsus şehir tiyatroları oyuncuları da oyunlarıyla tatil boyunca Yaşar Kemal Kültür Merkezi’mizde çocukları bekliyor. Etkinlik ücretsizdir.

Uşak Belediyesi, 5. Bilim, Sanat ve Çocuk Şenliği düzenliyor. Yarıyıl tatili boyunca yarışmalar, gösteriler, söyleşiler, atölyeler ve birçok etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Gelibolu Belediyesi'nin düzenlediği çocuk karnavalı cumartesi ve pazar günü AKM’de. Biletler perşembe ve cuma günü AKM’den temin edebilirsiniz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel atölyeler hazırladı.

AKM

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kırmızı Küre", "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" oyunlarını minik sanatseverlerle buluştururken, "Hayal" temsili İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Çocuk atölyeleri ise AKM Çocuk Sanat Merkezi ile AKM Tiyatro Salonu ve AKM Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşecek.

Odadaki Sihirbaz/ 21 Ocak 2024 Pazar 14.00 ve 16.00// 30 Ocak 2024 salı 14.00 ve 16.00/

Enstrümanları Tanıyalım ‘Üflemeliler’ // İstanbul Devlet Opera ve Balesi// 23 Ocak 2024 Salı 13.00

Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali // 25 Ocak 2024 Perşembe 15.30 ve 18.00

Kırmızı Küre// İstanbul Devlet Tiyatrosu // 27 Ocak 2024 Cumartesi 12.00 ve 15.00

Hayal // İstanbul Devlet Opera ve Balesi // 28 Ocak 2024 Pazar 11.00

Bir Zebra Müzikali // Çocuk oyunu // 1 Şubat 2024 Perşembe 15.00

Wolfie Harikalar Operasında // 3 Şubat 2024 Cumartesi 12.00 ve 15.00

Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam // İstanbul Devlet Tiyatrosu// 4 Şubat 2024 Cumartesi 12.00 ve 15.00

İş Sanat Ankara ve İstanbul

İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul ve Ankara’da bulunan müzelerinde atölyelerde ücretsiz ağırlayacak.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Beyoğlu’nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde 20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

Pera Müzesi

Pera Öğrenme yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik farklı programlar sunuyor. Pera Müzesi’ndeki sergiler paralelinde düzenlenen atölye ve sergi turları 23 Ocak - 4 Şubat arasında müzede gerçekleşecek. 4-6, 7-12 ve 13-17 yaş gruplarına özel etkinliklerin bulunduğu programda öğrenciler; ahşap baskı, heykel, çivi yazısı, stop-motion animasyon, Kintsugi, papier-mâché (kağıt hamuru) gibi farklı teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak.