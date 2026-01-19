Yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler

19 Ocak 2026 Pazartesi başlayan ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek olan sömestr tatilinde çocukların farklı şehirlerde katılabileceği etkinlikleri listeledik.

İSTANBUL

Atta Festival kapsamında 3 yaş ve üzeri için sahnelenen Bully Bully 21 Ocak’ta, Pezzettino ise 22 Ocak’ta Paribu Art’da izlenebilecek.

Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek çocuk şenliği kapsamında atölyeler, sergi ve spor etkinlikleri gerçekleşecek. Duyguların Rengi, Fenakistiskop, Linol Baskı, Flipbook Animasyon, İcat Tasarlama ve Hayal Fabrikası gibi yirmiden den fazla yaratıcı branşta atölyeler düzenlenecek. Ayrıca "Herkes Eşit Herkes Farklı" ve "Gezgin Kentte" temalı tasarım çalışmaları da çocuklarla buluşacak. (7-12 yaş)

Yarıyıl tatilinin bir diğer merkezi Müze Gazhane de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şehir Tasarımı, 3 Boyutlu İcat Oluşturma ve Picasso/Miro temalı heykel çalışmaları atölyeleri ile çocuklar yaratıcılıklarını geliştirebilecek. Ayrıca engelli çocuklara yönelik özel resim atölyeleri ile müzik, ritim ve empati odaklı gelişim seansları olacak.

17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 15 yaş ve altı tüm çocuklara Miniatürk’te ücretsiz ziyaret imkânı sunulacak.

Şehir Tiyatroları her pazar sahnelenen çocuk oyunlarının yanı sıra 19 Ocak ve 26 Ocak Pazartesi günlerinde de birbirinden eğlenceli oyunlarla seyircilerin karşısına çıkıyor. Sömestr tatili boyunca; Merhaba Çocuk, Benim Küçük Yıldızım, Masal, Fındıkkıran, Rüya, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Sesler Ülkesi, Sevdalı Bulut sahnelenecek.

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, tatilde çocukların sağlığına odaklanan özel atölyeler başlatıyor. Renkli Tabaklar; 28 ve 30 Ocak’ta Esenyurt ve Ataşehir Halk Sağlığı Merkezlerinde diyetisyenler eşliğinde çocuklara eğlenceli sunumlarla sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılacak. 13-16 yaş grubu için “Sağlıklı Sınırların Keşfi”, 7-10 yaş grubu için ise “Akran Zorbalığıyla Mücadele” atölyeleri düzenlenerek nezaket kültürü ve empati becerileri geliştirilecek.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi de yarıyıl tatili boyunca değerlendirilebilecek bir kültür-sanat programı hazırladı.

22, 24, 28 ve 31 Ocak tarihlerinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde7–12 yaş için Kukla Yapım Atölyesi düzenlenecek.

24 ve 31 Ocak’ta Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda “Gümüş Pullu Balık” isimli tiyatro oyunu 6 yaş ve üzeri çocuklar için sahnelenecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 6. Çocuk Filmleri Şenliği’ni başlatıyor. Kentin dört bir yanında çocukların beğenisine sunulacak ‘Ters Yüz 2’ filmi, çocukları renkli karakterlerin dünyasında yolculuğa çıkaracak.

BURSA

"Hayalbaz Kaşifler" isimli tiyatro oyunu korsanlar, balıkçılar, süper kahramanlar, kraliçeler, soytarılar, çobanlar, efsanevi kuşlar, ejderhalar, katırlar, balinalar, uçurtmalar, hazineler, mağaralar, tılsımları 31 Ocak'ta BAOB Sahne'de çocuklarla buluşturacak. Etkinlik 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlandı.

ANTALYA

"Guluk Guluk" çocuk oyunu 30 Ocak Cuma günü Muratpaşa Kültür Salonu'nda sahnelenecek.

DİYARBAKIR

"Çizmeli Kedi Müzikali" 3 yaş ve üzeri seyirciler için 24 Ocak'ta 13.00 ve 15.00'ta iki seans halinde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

