Yargıtay’ın Gezi davası kararı, Amsterdam’da protesto edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Gezi davasındaki Yargıtay kararı protesto edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet, TİP Milletvekili, avukat Can Atalay, TMMOB yöneticisi şehir plancısı Tayfun Kahraman, film yapımcısı Çiğdem Mater ve sinemacı Mine Özerden’e verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı.

“Yanlarındayız”

Amsterdam’da dün bir araya gelen aktivistler, Yargıtay kararını protesto etti. Okudukları metinde, yargı bağımsızlığının kaybedildiği vurgulandı:

“Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası Türk Ceza Kanunu'ndaki en yüksek cezadır ve aslında bir idam cezasıdır. Erdoğan ve hakimleri dünyaya açık bir mesaj veriyor: Kavala'yı ölene kadar cezaevinde tutmak istiyorlar. Onun yanındayız: Kavala masumdur!

Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bir yılı aşkın süredir adil yargılanmadan cezaevindeler. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın serbest bırakılmasının mutluluğunu yaşıyoruz ancak Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın halen cezaevinde olup 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış olmalarından büyük üzüntü duyuyoruz. Yanlarındayız: Dostlarımız masumdur!

Gezi/Kavala davasının kararı, pek çok Kürt siyasetçinin de yargılandığı binlerce siyasi davanın yanı sıra, Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının erozyona uğradığının bir başka işareti. Yargının özgür ve tarafsız olmadığı, Erdoğan'ın kendisini eleştirenleri susturmak için mahkemeleri kullandığı açık.

Uluslararası toplumu Gezi/Kavala davasının kararını kınamaya ve tüm sanıkların derhal serbest bırakılmasını talep etmeye çağırıyoruz. Ayrıca AB liderlerini, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştiren bir hükümetle ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Avrupa Konseyi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasıyla daha fazla vakit kaybetmemeye çağırıyoruz.”

Yargıtay’dan “toplum mühendisliği” kararı

(AS)