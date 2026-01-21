Yargıtay’dan emsal karar: Lohusa psikozu araştırılmadan verilen müebbet bozuldu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hamileliğini fark etmeden evinde doğum yapan ve doğum sırasında bebeğinin ölümüne neden olan kadına verilen müebbet hapis cezasını emsal nitelikte bir kararla bozdu. Yüksek mahkeme, sanığın ani ve beklenmedik doğumun etkisiyle “lohusa psikozu” yaşamış olabileceğine dikkat çekerek, bu ihtimal araştırılmadan hüküm kurulmasını hukuka aykırı buldu.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, kararda, sanığın “eylem anını hatırlamadığı” yönündeki beyanı ile olayın koşulları birlikte değerlendirildiğinde, doğum sonrası gelişebilecek geçici ruhsal bozuklukların cezai sorumluluğu ortadan kaldırabileceği vurgulandı. Lohusa psikozunun, Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenen ve “davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltan geçici nedenler” kapsamında değerlendirilebileceğine işaret eden Yargıtay, sanığın içinde bulunduğu özel durum araştırılmadan verilen mahkûmiyet kararını bozdu.

Banyoda gerçekleşen ani doğum

Dosyaya göre olay, 2021 yılında İzmit’te yaşandı. Üç çocuk annesi Merve T., akşam saatlerinde bel ağrısı şikâyetiyle eşiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede hamileliği fark edilmeyen kadına ağrı kesici ve kas gevşetici iğne yapıldı. Eve döndükten sonra ağrıları devam eden Merve T., duş almak için banyoya girdi. Uzun süre banyoda kalması üzerine eşinin içeri girmesiyle, yerde kanlar içinde yatan bebek fark edildi. Hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

“Hamile olduğumu bilmiyordum”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, duş sırasında doğum yaptığını fark ettiğini ve panik hâlinde bebeğin kordonunu kesmeye çalıştığını söyledi. Olayın devamını hatırlamadığını belirten Merve T., bilincini kaybettiğini düşündüğünü ifade etti. Eşi Hakan T. de beyanında, eşinin hamileliğini fark etmediklerini, çocuklarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve eşinden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Müebbet ceza, Yargıtay’dan döndü

Yerel mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan “cezai ehliyeti tam” raporuna dayanarak Merve T.’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar istinaf aşamasında da onandı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın psikiyatrik açıdan ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, lohusa psikozu ihtimalinin mutlaka uzman psikiyatri raporlarıyla araştırılması gerektiğine hükmetti. Kurul, bilimsel veriler ışığında ani ve istenmeyen doğumların kadınlarda panik, bilinç kaybı ve ağır psikolojik travmaya yol açabileceğine dikkat çekti.

“Eksik inceleme ile mahkûmiyet kurulamaz”

Yargıtay, sanığın ruhsal durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmadan yalnızca genel bir cezai ehliyet raporuyla mahkûmiyet kararı verilmesini “kusurluluğun tespiti bakımından eksik inceleme” olarak nitelendirdi. Yenilenecek yargılamada, sanığın lohusa psikozu yaşadığının tespiti hâlinde ceza verilmemesi, hatta beraat kararı verilmesi de mümkün olacak.

