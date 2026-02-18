ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 08:12
 SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 08:15
Okuma:  2 dakika

Yargıtay’dan emsal karar: Ehliyetsiz sürücü de tazminat isteyebilir

Ehliyetsiz sürücünün kazada kusurlu olduğuna ilişkin bir bilirkişi tespiti bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, sürücü belgesinin olmamasının “sürüş kusuru” niteliğinde sayılamayacağı ve bu durumun illiyet bağını ortadan kaldırmayacağı açıkça vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazalarına ilişkin önemli bir içtihada imza attı. Daire, kazada kusuru bulunmayan ehliyetsiz sürücünün, aracında oluşan maddi zarar için tazminat talep edebileceğine hükmetti. Kararda, sürücü belgesinin olmamasının idari yaptırım gerektirdiği ancak tek başına tazminat hakkını ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Denizli’deki kaza dosyası incelendi

Karar, 2023 yılında Denizli’de meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin davada verildi. Dosyaya göre, ehliyeti bulunmayan bir sürücünün kullandığı araca başka bir araç çarptı. Araçta maddi hasar oluştuğunu belirten sürücü, kazanın ardından aracını kullanamadığını ve bu nedenle araç kiralamak zorunda kaldığını ifade ederek araç mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

Yargılama sürecinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu ancak kaza tutanağına başka bir kişinin adının yazdırıldığı da tespit edildi. Davalı taraf, hem bu duruma hem de sürücünün ehliyetsiz olmasına dayanarak tazminat talebinin reddini istedi.

Yerel mahkeme reddetti, karar temyiz edildi

Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının ehliyetsiz olması gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti.

“Ehliyetsizlik illiyet bağını kesmez”

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sürücü belgesinin bulunmamasının tek başına tazminat talebine engel teşkil etmeyeceğini belirtti. Kararda, ehliyetsiz araç kullanmanın idari yaptırıma konu olduğu; ancak kazayla zarar arasındaki illiyet bağını kesen bir durum olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Daire ayrıca, dosyada ehliyetsiz sürücünün kazada kusurlu olduğuna ilişkin bir bilirkişi tespiti bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, sürücü belgesinin olmamasının “sürüş kusuru” niteliğinde sayılamayacağı ve bu durumun illiyet bağını ortadan kaldırmayacağı açıkça vurgulandı.

Bu gerekçelerle Yargıtay, yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Karar, kusuru bulunmayan ehliyetsiz sürücülerin de maddi zararlarının karşılanmasını talep edebileceğine işaret eden emsal nitelikte bir içtihat olarak kayda geçti.

(EMK)

