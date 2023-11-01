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HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 15:37
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 17:39
4 dk Okuma

Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu

Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya yeniden yargılanacak.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/yargitaydan-donen-hrant-dink-davasina-erdogan-mudahil-oldu.jpg
Fotoğraf: Elif Özturk Özgöncü/Anadolu Ajansı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmenin Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davada Yargıtay’ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararına uydu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Haziran ayında verdiği karardan sonra bugün ilk duruşmayı gördü.

Sanıklardan Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılıç duruşmaya gelirken, 7'si tutuklu 12 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanıklar Yargıtay ilamına karşı görüş bildirdi.

Sanıklar Yargıtay kararına katılmadıklarını belirterek mahkemeden ilama uymamasını istedi. Sanıklar duruşmaya fiziki olarak katılıp savunma yapmak istediklerini belirtti. Tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı katılma talebinde bulundu

Sanıkların ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı avukatı Timuçin Üzel davaya katılma talebinde bulundu. Üzel “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından cumhurbaşkanlığı zarar görmüştür. Cumhurbaşkanlığının kamu davasına katılması hususunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Üzel sanıkların cezalandırılmasını, mal varlıkları ve alacakları üzerine de tedbir konulmasını istedi.

Ardından söz alan Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen Yargıtay kararına tepki gösterdi. Belen “Usul ve esasa ilişkin 131 sayfalık delil klasörü var. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi bunları görmemiş ve bizi müdahil olarak yok saymış. Bizim karara ilişkin taleplerimizle ilgili hiçbir şey dememiş. Biz de Yargıtay 3. Ceza Dairesinin aldığı bu karara ilişkin hiçbir şey demiyoruz” diye konuştu.

Beyanların ardından mahkeme duruşmaya karar arası verdi. Ardından Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Cumhurbaşkanlığının davaya katılma talebini de kabul eden mahkeme taraflara da dosya ayırma ve kovuşturmanın genişletilmesi talepleriyle ilgili beyanda bulunmaları için bir aylık süre verdi.

Mahkeme celse arasında dilekçeleri değerlendirerek taleplerin yargılamaya katkı sağlamayacağı düşünülürse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderileceğini karara bağladı.

Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2024'te.

Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu
Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu
1 Kasım 2023

Kim neden, ne kadar ceza almıştı?

Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay

İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Bekir Yokuş “insan öldürme suçuna yardım etme”den 10 yıl

Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay,

Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Gazi Günay, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay

Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı Hasan Durmuşoğlu,  “ihmali davranıştan” 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay

Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay

Mülkiye başmüfettişi Mehmet Ali Özkılıç, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmak" suçundan 1 yıl 18 ay

İstanbul Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Muharrem Demirkale, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan müebbet, “Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüsten” müebbet

Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay,

Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay,

İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür yardımcısı Osman Gülbel, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 16 yıl 8 ay,

Mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız, “örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay

Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Veysal Şahin,  “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, 

Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Volkan Şahin ''kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 12 yıl 6 ay

İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Yavuz Karakaya Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet, "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan da 12 yıl 6 ay.

(HA)

hrant dink Hrant Dink cinayeti
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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