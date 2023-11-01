Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmenin Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davada Yargıtay’ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararına uydu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Haziran ayında verdiği karardan sonra bugün ilk duruşmayı gördü.

Sanıklardan Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılıç duruşmaya gelirken, 7'si tutuklu 12 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanıklar Yargıtay ilamına karşı görüş bildirdi.

Sanıklar Yargıtay kararına katılmadıklarını belirterek mahkemeden ilama uymamasını istedi. Sanıklar duruşmaya fiziki olarak katılıp savunma yapmak istediklerini belirtti. Tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı katılma talebinde bulundu

Sanıkların ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı avukatı Timuçin Üzel davaya katılma talebinde bulundu. Üzel “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından cumhurbaşkanlığı zarar görmüştür. Cumhurbaşkanlığının kamu davasına katılması hususunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Üzel sanıkların cezalandırılmasını, mal varlıkları ve alacakları üzerine de tedbir konulmasını istedi.

Ardından söz alan Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen Yargıtay kararına tepki gösterdi. Belen “Usul ve esasa ilişkin 131 sayfalık delil klasörü var. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi bunları görmemiş ve bizi müdahil olarak yok saymış. Bizim karara ilişkin taleplerimizle ilgili hiçbir şey dememiş. Biz de Yargıtay 3. Ceza Dairesinin aldığı bu karara ilişkin hiçbir şey demiyoruz” diye konuştu.

Beyanların ardından mahkeme duruşmaya karar arası verdi. Ardından Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Cumhurbaşkanlığının davaya katılma talebini de kabul eden mahkeme taraflara da dosya ayırma ve kovuşturmanın genişletilmesi talepleriyle ilgili beyanda bulunmaları için bir aylık süre verdi.

Mahkeme celse arasında dilekçeleri değerlendirerek taleplerin yargılamaya katkı sağlamayacağı düşünülürse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderileceğini karara bağladı.

Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2024'te.

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(HA)