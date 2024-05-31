Yargıtay’dan dönen Hrant Dink cinayeti davası: Savcı 11 kişi hakkında hapis istedi

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7’si tutuklu 15 kamu görevlisi dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin hazır bulundu. 4'ü tutuklu 11 sanık ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Kimler niçin yargılanıyor? Yargılanan isimler: Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya Suçlama: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Süleyman Erturan esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel’in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bekir Yokuş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isterken, Muharrem Demirkale hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Yavuz Karakaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Savcı Erturan, , "Anayasa'yı ihlal" suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istedi.

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

Söz alan Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Tutuklu sanıklardan Veysal Şahin ise eylemi planlayan şahıslarla bağlantısı olmadığını savunarak, Yasin Hayal'in keşif yaptığı sırada kendisinin İstanbul'da olmamasına rağmen, keşfe iştirak etmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Sanık Okan Şimşek de dosyada büyük maddi hatalar olduğunu öne sürürerek, beraatini ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delilleri dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Firari sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 16-17 Temmuz'da.

Kim kimdir ve ilk yargılamada ne kadar ceza almışlardı? Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Bekir Yokuş “insan öldürme suçuna yardım etme”den 10 yıl Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Gazi Günay, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı Hasan Durmuşoğlu, “ihmali davranıştan” 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay Mülkiye başmüfettişi Mehmet Ali Özkılıç, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmak" suçundan 1 yıl 18 ay İstanbul Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Muharrem Demirkale, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan müebbet, “Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüsten” müebbet Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür yardımcısı Osman Gülbel, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 16 yıl 8 ay, Mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız, “örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Veysal Şahin, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Volkan Şahin ''kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 12 yıl 6 ay İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Yavuz Karakaya Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet, "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan da 12 yıl 6 ay.

TIKLAYIN - Mahkeme 'Örgüt var' dedi, Erhan Tuncel'e 99 yıl 6 ay hapis cezası verdi

TIKLAYIN - 37 beraat, 26 mahkumiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet

(HA)