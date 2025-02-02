Yargıtay’a tepki yağıyor: Pınar konuşamaz ama biz susmayacağız

Muğla’da 2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay, sanığın eyleminin "canavarca hisle" öldürme suçunu oluşturmadığını belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine hükmetti. Karar, kadın örgütleri, hak savunucuları ve sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekti.

Mahkeme süreçleri

Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiş, ancak haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürmüştü. İstinaf Mahkemesi, cezayı tekrar ağırlaştırılmış müebbet olarak onaylamış ve kardeşi Mertcan Avcı’ya 4 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay, her iki cezayı da bozarak yeniden yargılama talep etti.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Yargıtay, cinayetin "nitelikli değil, kasten öldürme" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Karar, iki üyenin muhalefet şerhine rağmen kabul edildi.

Kadın örgütleri ve sosyal medya kullanıcıları, Yargıtay’ın kararına sert tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti)

"Yargıtay’a göre bir kadını yakarak öldürmek, cesedine beton dökmek ‘canavarca hisle’ değilmiş! Pınar’ın katilinin cezası bozuldu, ‘haksız tahrik’ indirimi istendi. Cevap verin: Ne tür bir tahrik, bir kadını yakarak öldürmeyi meşru gösterir?"

Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri)

"Pınar Gültekin'in canlı canlı yakılarak öldürülmesi ‘canavarca hisle’ değilmiş! Bu kalabalığı unuttuysanız tekrar hatırlatırız. Bu ayrımcı kararlardan derhal vazgeçin!"

Eylem Ümit Atılgan (@Eylemselalan)

"Pınar’ın katiline de erkeklik indirimi verdiler. Verirler. Senin, benim, bizim katillerimize de verirler. Patriyarkaya ters düşen en küçük itaatsizliğimiz bile indirime gerekçe olur. Güvenme ‘makbul kadın’ olmana."

Pınar Doğu (@pi_dogu)

"Varile koyup yakmak, üzerine beton dökmek canavarca his değilse nedir? Bu vahşeti normalleştirmek, adaletin terazisini iyice bozmak demektir. Pınar konuşamaz ama biz susmayacağız!"

Müjde Tozbey (@MujdeTozbeyy)

"Üniversite öğrencisi #PınarGültekin Muğla'da önce dövüldü, sonra boğuldu ve ardından yakılarak bir varile koyup üzerine beton döküldü. Davası 3 yıl sürdü ve bu süreçte nüfuzlu faillere yönelik sistematik bir cezasızlık politikası işletildi. Katil Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ancak mahkeme "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Bu karar, kadın mücadelesinin yoğun tepkisi sonucu Yargıtay tarafından bozuldu ve yeniden yargılama süreci başladı. Yargılama boyunca failin ailesi delil karartma ve suça iştirak ettiği halde etkin bir şekilde yargılanmadı. Kadınlar, dava boyunca adliye önlerinde nöbet tuttu, eylemler düzenledi, gözaltına alındı, sosyal medyada kampanyalar düzenledi ve mahkeme salonlarını doldurarak ses yükseltti. Israrlı mücadele sonucunda 2023'te Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Ancak bugün öğrendik ki Pınar’ın yakılarak öldürüldüğü Adli Tıp raporuyla sabitken, Yargıtay verdiği kararla “canavarca hisle öldürme” suçunun oluşmadığını iddia etti ve "haksız tahrik indirimi" uygulanmasını istedi. Oysa yasalar açık: Yakılarak öldürmek, doğrudan "canavarca hisle" kapsamındadır ve ağırlaştırılmış müebbet gerektirir. Bugün mahkemeler, kadınları koruması gereken yasaları uygulamak yerine, katillere bahane üretmekle meşgul. Ama biz bu davayı da bu düzene ortak olanları da unutmayacağız, hesaplaşacağız. Sürecin takipçisiyiz.”

Gökhan Yücel (@gokhanyucel)

"Yargıtay, canlı canlı yakılan Pınar Gültekin’in ‘canavarca hislerle’ öldürülmediğine kanaat getirmiş. Biz cehennemin kaçıncı katında yaşıyoruz ki böyle bir cinayet canavarca sayılmıyor?"

Dem Parti Kadın Meclisi (@DemPartiKadin)

"Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulması, kadın cinayetlerini meşrulaştırmak ve katili aklamaktır. Meclis’te göstermelik komisyonlarla şiddet önlenemez. Bu karardan derhal dönülmeli!"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin)

"Cezasızlık zaten bir kural haline gelmişken, failin arkasında güçlü bağlantılar olduğunda yargının nasıl devreye girdiğini bir kez daha görüyoruz. Yargıtay, Adli Tıp raporuna rağmen, yakarak öldürmenin ‘canavarca his’ olmadığını iddia etti. Kabul etmiyoruz!"

Demir Leblebi (@leblebi_demir)

"Pınar Gültekin'in faili Cemal Metin Avcı'nın müebbet cezası tekrar bozuldu. Haksız tahrikten ceza indirimi vermeye kalkışıyorsunuz. Katilleri cezasız bırakmanıza göz yummayacağız!"

Feminist Boğaziçi (@feministboun)

"Yargıtay, Pınar’ı vahşice katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet cezasını bozup haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Erkek adaletiniz yerin dibine batsın! Pınar ve tüm kadınlar için adalet sağlayacağız!"

Doç. Dr. Atılgan: "Haksız Tahrik" içinde eril gizli özne taşıyor

Haksız Tahrik İndirimi: Bir Erkeklik Hakkı’ndan 4 örnek

PINAR GÜLTEKİN DAVASI Yargıtay Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını bozdu, indirim istedi

(EMK)