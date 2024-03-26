Yargıtay yeni başkanını yine seçemedi, oylama altıncı tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün (25 Mart) başlayan başkanlık seçimi bugün de devam etti.

Dün yapılan üç tur oylamasının ardından bugün dördüncü tur oylaması yapıldı. Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Beşinci turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Seçime yarın (27 Mart) altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.

Yarın yapılacak altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay'da seçim günü: Salt çoğunluk sağlanamadı, dördüncü tura kaldı

(RT)