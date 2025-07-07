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Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 14:57
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Yargıtay: Sevgiliyle çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra paylaşılması suç

Yargıtay, söz konusu fotoğrafların paylaşılmasını “özel hayatın gizliliğini ihlâl” sayarak sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Yargıtay: Sevgiliyle çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra paylaşılması suç
Fotoğraf: Canva

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisiyle çekilen fotoğrafları sevgilisinin rızası dışında sosyal medya hesabından paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlâl" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Niğde'de yaşayan bir kişi, eski sevgilisiyle, birlikte oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafları farklı zamanlarda Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasını isteyen; ancak talebi karşılanmayan eski sevgili, şikâyetçi oldu.

Paylaşımlar nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlâl" (TCK Madde 134) suçundan dava açılan sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi.

Kararın istinafa taşınması üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı "özel hayatın gizliliğini ihlâl" suçunu işlediğini belirterek, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Temyiz incelemesi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ileri sürerek karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin “özel hayatın gizliliğini ihlâl” suçu kapsamında olduğunu değerlendirerek, sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği, istinaf mahkemesince eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

Yargıtayın kararında, “Temyiz incelemesi sonucu mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanunun 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir,” ifadeleri yer aldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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