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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 15:26 26 Ağustos 2026 15:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 15:31 26 Ağustos 2026 15:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Yargıtay serbest bıraktı, cinsel saldırı faili koruma kararını 2. kez ihlal etti

Yargıtay'ın tahliye kararı ve geciken tedbirler nedeniyle hayati tehlikesi devam eden E.Ö., Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek yeniden yargılama sürecini bekliyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Yargıtay serbest bıraktı, cinsel saldırı faili koruma kararını 2. kez ihlal etti
Görsel: csgorselarsiv.org
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İstanbul Esenyurt’ta 11 Haziran 2025 tarihinde eski erkek arkadaşı Y.Ş.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu anlatanE.Ö.’nün adalet arayışı sürüyor.  

Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin sanık Y.Ş. hakkında verdiği 12 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından 22 Haziran 2026’da bozularak sanığın tahliyesine karar verildi. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, ilk duruşma günü 14 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Sanık koruma kararını ikinci kez ihlal etti

Yargıtay incelemesi sürerken tahliye edilen Y.Ş., hakkındaki uzaklaştırma ve koruma kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.

Sanığın koruma ihlalleri üzerine mağdur E.Ö.’nün avukatları, 27 Temmuz’da zorlama hapsi uygulanması talebiyle adliyeye başvurdu. Ancak başvuru adliyede günlerce bekletildi; mahkeme hâkimi, koruma kararının sanığa tebliğ edildiğine dair belgenin emniyetten dosyaya eklenmesini şart koştu. Koruma kararlarının etkin ve hızlı uygulanmaması faillere cesaret verirken, emniyetten beklenen evrak dosyaya girmeden Y.Ş. koruma kararını bir kez daha ihlal etti.

E.Ö.: "Kararı Yargıtay değil sanık avukatı yazmış gibi”

Yaşadığı hukuksuzluğu ve mağduriyeti bianet’e değerlendiren E.Ö., Yargıtay’ın bozma kararına ve dosyaya giren sahteciliklere tepki gösterdi. Sanığın sahte kimlik kullandığını ve bunu kanıtladığını belirten E.Ö., şöyle dedi: 

"Bunları mahkemede zaten açıkladım; sanığın kimliğini sakladığını söyledim, bu sebeple gittiğimi ve evinde 10 dakikadan fazla kalmadığımı belirterek hepsini kanıtladım. Yazışmaları çıkardım. Sanığın bana attığı 'Pişmanım keşke yapmasaydım, ağlaman gözümün önünden gitmiyor' dediği mesajlar tek tek incelendi. Ancak dosyaya giren kayıtlar orijinal değildi; belli yerlerden kırpıp kendileri ekleme yapmıştı, mahkemenin aldığı görüntüler değildi. Bu kararı resmen kendi ağızlarıyla yazdırmışlar; sanki tarafsız bir yargı kararını değil de sanık avukatının konuşmasını okudum. Bunları zaten avukatı da duruşmada söyledi. Eğer hâkim değişmediyse, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı görünce 'Ben bunları zaten biliyordum' diyecek. Yargıtay 18 günde böyle bir kararı çıkaramaz."

"Adli tıp raporum yok sayılıyor”

Sanık tarafının iddialarına ve dosyadaki delillerin göz ardı edilmesine isyan eden mağdur kadın, adalet talebini şu sözlerle sürdürdü:

"Sanığın sahte kimlik kullandığına dair tüm belgeleri çıkardım, hepsi dosyada mevcut. İşlerine gelen yerleri incelerken beni doğrulayan detayları neden incelemiyorlar? Bana gelen tehditler, mesajlar ve Adli Tıp raporu görmezden mi geliyor? Avukatı kalkıp 'Adli Tıp raporuyla oynanmış' dedi. Benim avukatım bile yoktu, araya koyup raporla oynatacak kimi bulabilirim?"

Yargıtay'ın tahliye kararı ve geciken tedbirler nedeniyle hayati tehlikesi devam eden E.Ö., Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek yeniden yargılama sürecini bekliyor.

Cinsel saldırı faili erkek tahliye edildi, kadın kararı sosyal medyadan öğrendi
E.Ö: "ADALET ARAYIŞIM TÜM KADINLAR İÇİN"
Cinsel saldırı faili erkek tahliye edildi, kadın kararı sosyal medyadan öğrendi
16 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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