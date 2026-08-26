Yargıtay serbest bıraktı, cinsel saldırı faili koruma kararını 2. kez ihlal etti

İstanbul Esenyurt’ta 11 Haziran 2025 tarihinde eski erkek arkadaşı Y.Ş.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu anlatanE.Ö.’nün adalet arayışı sürüyor.

Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin sanık Y.Ş. hakkında verdiği 12 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından 22 Haziran 2026’da bozularak sanığın tahliyesine karar verildi. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, ilk duruşma günü 14 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Sanık koruma kararını ikinci kez ihlal etti

Yargıtay incelemesi sürerken tahliye edilen Y.Ş., hakkındaki uzaklaştırma ve koruma kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.

Sanığın koruma ihlalleri üzerine mağdur E.Ö.’nün avukatları, 27 Temmuz’da zorlama hapsi uygulanması talebiyle adliyeye başvurdu. Ancak başvuru adliyede günlerce bekletildi; mahkeme hâkimi, koruma kararının sanığa tebliğ edildiğine dair belgenin emniyetten dosyaya eklenmesini şart koştu. Koruma kararlarının etkin ve hızlı uygulanmaması faillere cesaret verirken, emniyetten beklenen evrak dosyaya girmeden Y.Ş. koruma kararını bir kez daha ihlal etti.

E.Ö.: "Kararı Yargıtay değil sanık avukatı yazmış gibi”

Yaşadığı hukuksuzluğu ve mağduriyeti bianet’e değerlendiren E.Ö., Yargıtay’ın bozma kararına ve dosyaya giren sahteciliklere tepki gösterdi. Sanığın sahte kimlik kullandığını ve bunu kanıtladığını belirten E.Ö., şöyle dedi:

"Bunları mahkemede zaten açıkladım; sanığın kimliğini sakladığını söyledim, bu sebeple gittiğimi ve evinde 10 dakikadan fazla kalmadığımı belirterek hepsini kanıtladım. Yazışmaları çıkardım. Sanığın bana attığı 'Pişmanım keşke yapmasaydım, ağlaman gözümün önünden gitmiyor' dediği mesajlar tek tek incelendi. Ancak dosyaya giren kayıtlar orijinal değildi; belli yerlerden kırpıp kendileri ekleme yapmıştı, mahkemenin aldığı görüntüler değildi. Bu kararı resmen kendi ağızlarıyla yazdırmışlar; sanki tarafsız bir yargı kararını değil de sanık avukatının konuşmasını okudum. Bunları zaten avukatı da duruşmada söyledi. Eğer hâkim değişmediyse, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı görünce 'Ben bunları zaten biliyordum' diyecek. Yargıtay 18 günde böyle bir kararı çıkaramaz."

"Adli tıp raporum yok sayılıyor”

Sanık tarafının iddialarına ve dosyadaki delillerin göz ardı edilmesine isyan eden mağdur kadın, adalet talebini şu sözlerle sürdürdü:

"Sanığın sahte kimlik kullandığına dair tüm belgeleri çıkardım, hepsi dosyada mevcut. İşlerine gelen yerleri incelerken beni doğrulayan detayları neden incelemiyorlar? Bana gelen tehditler, mesajlar ve Adli Tıp raporu görmezden mi geliyor? Avukatı kalkıp 'Adli Tıp raporuyla oynanmış' dedi. Benim avukatım bile yoktu, araya koyup raporla oynatacak kimi bulabilirim?"

Yargıtay'ın tahliye kararı ve geciken tedbirler nedeniyle hayati tehlikesi devam eden E.Ö., Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek yeniden yargılama sürecini bekliyor.

E.Ö: "ADALET ARAYIŞIM TÜM KADINLAR İÇİN" Cinsel saldırı faili erkek tahliye edildi, kadın kararı sosyal medyadan öğrendi

(EMK)