Yargıtay, Reina saldırganı Masharipov'a verilen cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2017 yılbaşı gecesi Ortaköy Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada, saldırgan Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası ile 31 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onadı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Eylül 2020'de karara bağladığı dosyada, 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.

AA’nın haberine göre; IŞİD üyesi saldırgan Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.

Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü de uygun buldu.

Reina davası: Bir sanığa 40 kez müebbet, 11 sanığa beraat

Bazı sanıklar hakkında verilen ceza bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu.

Dairenin bozma kararında, "sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Masharipov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığına" işaret edildi. Kararda, sanık Mamaşaripov'un, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında yargılanmasının yapılarak cezasının tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanık hakkında "mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise "fazla ceza tayini" nedeniyle bozma kararı verildi.

Daire, 2 sanık hakkındaki hükümlerin önceki aşamalarda kesinleştiği, bir sanığın temyiz başvurusunun ise gerekçesiz olduğu nedeniyle temyiz istemlerinin reddine hükmetti.

Türkiye’deki IŞİD’liler ve cezasızlık

Ne olmuştu? "Ebu Muhammed el Horasani" kod isimli Özbekistanlı IŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov, 2017'de yeni yıl kutlaması yapılan Beşiktaş Ortaköy'deki Reina gece kulübüne saldırı düzenledi. Masharipov, saldırıda polis Burak Yıldız dahil toplam 10 Türkiyeli ile aralarında Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hindistan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaşlarının da bulunduğu 39 kişiyi öldürdü. Saldırıda 78 kişi de yaralandı. Masharipov ise, saldırının ardından çıkan kargaşada taksiyle kaçtı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Masharipov 16 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmalarda, 27 Aralık'ta çektiği videoda intihar eylemi yapacağını anlattığı belirlenen saldırgan, 11 Şubat 2017'de tutuklandı. Aldığı talimat doğrultusunda, Taksim Meydanı'na giderek, keşif amaçlı görüntü aldığı tespit edilen Masharipov'un yılbaşı gecesi meydana çıkan yolların polis tarafından kapatılması üzerine eylemi gerçekleştirmek için Reina'ya yönlendirildiği anlaşıldı. Masharipov, soruşturma esnasında yapılan sorgusunda, IŞİD üyesi olduğunu kabul ederek, rehin olmamak için ölmeyi amaçladığını ve hakkında idam hükmü verilmesini istediğini söyledi. Masharipov, yargılanması sonucu yerel mahkemece 40 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklardan bazılarına süreli hapis cezası verilmiş, 11 sanık tüm suçlamalardan beraat etmişti. Yerel mahkemenin haklarında beraat kararı verdiği 11 sanık hakkındaki hükümler ise önceki aşamalarda kesinleşmişti.

Reina Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Hikayeleri

(RT)