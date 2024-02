Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurul’unda okundu.

Atalay kararını AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ okudu.

AA'nın haberine göre Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür." dedi.

Kararın okunmasının ardından Atalay’ın milletvekilliği düştü.

Bozdağ kararı okuduğu sırada bazı milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti ve ıslıklarla protesto etti. Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizler fırlatılırken bir milletvekili Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlattı.

Atalay'ın vekilliği düşürülüyor: Bir kez daha Anayasa'yı çiğneyecekler

Milletvekillerinin protestosunun ardından Bozdağ, oturuma ara verdi. Aranın ardından Bozdağ, çalışmalara devam edilememesi gerekçesiyle oturumu kapattı.

Erkan Baş: Akıl, vicdan, hukuk dışı bir girişim

TİP Genel Başkanı Erkan Baş karar okunmadan önce söz aldı.

Baş, kürsüden yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğer Meclis Divanı Anayasayı tanımazsa burada Meclis Başkanlığı yoktur. Bu karar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır. Cumhurbaşkanı, bakanlar sorgulanır, her şey sorgulanır. Bir tek soru sormak istiyorum. Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza, vicdanı olan yurttaşlarımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak, Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz? Milletvekili ise neden hapiste, milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz? Akıl, vicdan, hukuk dışı bir girişim.

Bugün burada bir karar okunacak, Meclis Başkanı yok. Biz şimdi usul tartışıyoruz. Eğer bu usule uygundur diyorsanız Numan Kurtulmuş usulsüzlük yapıyor aylardır. Eğer burada usule uygun bir şey yapılıyorsa Numan Kurtulmuş’u ne yapacağız? Ama açık konuşacağım. Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor.

"Ancak adaleti katleden Bozdağ kararı okur"

Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor, Gülizar Hanım okumuyor. Bekir Bozdağ okuyor. Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı, o hak ediyor okumayı çünkü kimsenin açıkça ben çıktım, bu kararı okuyacağım Meclis kürsünde okutacağım diyemediği şeyi, Meclis’in açılışına 3-5 dakika kala danışma kurulunu topluyorlar, apar topar kapkaçl, yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu Meclis’e getirip geçirelim diyor.

Bir kural vardır, bazen suçlu olduklarını bildiklerinizi… Mafyada böyle yaparlar, bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işlerini onlara yaptırırlar. Türkiye’de adaleti katleden Bekir Bozdağ’a yaptırırsın bunu anca. Öldürseniz de vekilliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek. Elinizden geleni ardınıza koymayın."

CHP Meclis'i kilitlemeye çalışacak

Öte yandan karar okunmadan önce CHP, kapalı oturum talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından kapalı oturuma geçildi. Bozdağ, kapalı oturumda yer alma yetkisine sahip olmayan kişilerin TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekili “Bu konuyu perşembe gününe bırakın” dedi. Ancak Bozdağ bunu kabul etmedi üzerinde baskı olduğunu ima ederek bugün vekilliğin düşürüleceğini söyledi.

DEM Parti: Anayasa'ya uymaya davet ediyorum

Görüşmelerde söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulması girişimine tepki gösterdi.

Koçyiğit, "Burada halk iradesine darbe yapılıyor. Meclis başkanı nerede yurt dışı ziyaretinde. Siz Anayasa'yı ilga ediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Anayasa'yı tanımazsınız. Biz burada Kürtçe konuştuğumuz açıp iç tüzük hatırlatıyorsunuz. Kürde gelince, muhalife gelince anayasa var da size niye yok sayın Başkan? Bırakın hukuk devleti, kanun devleti bile olmayacak bir düzen kurmanızı reddediyoruz. Can Atalay kararını burada okumanızı reddediyoruz. Can Atalay bizim onurumuzdur. Sizi bir kez daha Anayasa'ya uymaya davet ediyorum" dedi.

Tepkilerin ardından Bozdağ, kararı okudu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

