Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunduğu AYM üyeleri için savcı atandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili savcı görevlendirdi.

AYM’nin Atalay hakkındaki “ihlal kararına uyulmamasını” ve kararda imzası olan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılık, konuyla ilgili bir savcı görevlendirdi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak. Başsavcı Şahin'in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.

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AYM kuruluş prosedürü işletilecek

AA'nın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un, "Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma"yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.

Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

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Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.

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(RT)