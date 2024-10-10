Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onamasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X’ten avukatları aracılığıyla paylaşım yapan Mızraklı, Dersim isyanının lideri Seyit Rıza’ya atıf yaptı ve şöyle dedi:

Onur ve insanlık yürüyüşümüzde nice canlarımızı yitirdik, rejimin mahkemelerinde on binlerce hukuksuzluk, adaletsizlik belgesi kararlarına tanık olduk. İşte, yeni bir karar daha çıkmış. Dedem Seyit Rıza’nın da dediği gibi: "Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun.

Yargıtay, 'yetersiz gerekçelere dayanıyor' dediği cezayı onadı

Görevden alındı, kayyım atandı, tutuklandı

19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim 2020'de gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan Mızraklı 22 Ekim 2020'de çıkarıldığı mahkemede Hicran Berna Ayverdi isimli bir tanığın beyanları gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 5 Kasım'da 11 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mızraklı'nın 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

"İtirafçı beyanları yalan çıkmıştı"

Başsavcılık iddianamede, Mızraklı'nın milletvekili ve belediye başkanı olduğu dönemde katıldığı eylem ve etkinlikleri suç kapsamında değerlendirmiş; HDP tarafından düzenlenen ve basına yansıyan eylemlere katılması suç olarak isnat edilmişti.

Ayrıca iddianamede Hicran Berna Ayverdi adlı itirafçının "Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli kişiyi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden, taburcu edip, serbest kalmasını sağladı" sözlerine yer verilmişti.

Savcının, "beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini" ifade ettiği Hicran Berna Ayverdi daha sonra hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı. Savcı, iddianamede yer alan itirafçı Hicran Berna Ayverdi ve Selçuk Mızraklı'nın sözü edilen hastanede çalışma tarihlerine ilişkin SGK hizmet kayıt dökümlerini istemişti.

Dökümlerde Hicran Berna Ayverdi’nin Mızraklı'nın ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia ettiği tarihlerde hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

İddianamede öne sürülen tüm iddialar avukatlar tarafından çürütülse de mahkeme, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karar Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay ilk kararı bozmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise; Aralık 2022’de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis cezası kararının "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığını" belirtmiş ve bozma kararı vermişti.

Kararda, Mızraklı'nın savunmasının SEGBİS ile alınmasının "savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde" olduğunu belirtilmişti.

Ayrıca, dosya içeriğinde yer alan "tape kayıtlarının ve dijital materyallerin incelemesinin yapılmadığı" ve bu konuda bir rapor alınmadığı ifade edilmişti.

Mızraklı ve avukatlarının dijital verilerle ilgili savunma hakkı olduğu belirtilen kararda, savunma yapılmadan "karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu" vurgulanmıştı.

Yargıtay, Mızraklı’nın tahliyesine yönelik talebi ise reddetmişti.

Yeniden yargılama ve aynı ceza

12 Haziran 2023'te yeniden yargılama başladı. Bu kez mahkeme heyeti değişti ve dosyaya Ümit Akbıyık isimli bir açık tanık eklendi.

Yargılama süresinde Ayverdi ve Akbıyık’ın beyanları Mızraklı’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu delillerle çürütüldü ancak mahkeme 29 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında yeniden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 2022’de "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığını" belirterek bozan Yargıtay, daha önce verdiği kararı yok sayarak bu kez “vicdani kanının oluştuğu”nu ve “hukuka aykırılık bulunmadığı”nı öne sürerek cezayı onadı.

(RT)