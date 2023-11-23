Yargıtay, HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.

HEDEP ismini, daha önce kapatılan Halkların Demokrasi Partisi’nin kısaltması olan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle reddeden Yargıtay, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu öne sürdü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HEDEP'e gönderilen yazıda partinin isminin kısaltmasının değiştirilmesi istendi.



HEDEP, Yargıtay’ın isim reddi ile ilgili kararını hukukçular ile yapacağı toplantıdan sonra verecek.

Öte yandan HEDEP Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan’ın konuyla ilgili yarın (24 Kasım) açıklama yapacağı belirtildi. (TY)

“Siyasi Partiler Kanunu”na göre kullanılamayacak parti isimleri ve işaretler şöyle:

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz.

(Değişik: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Kurulacak siyasi partiler Anayasa Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlar.

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz.