ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 11:09
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 11:27
2 dk Okuma

Yargıtay, HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay, HEDEP kısaltmasının daha önce kapatılan partilerden HADEP’i andırdığı gerekçesiyle partinin yeni ismini kabul etmediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/yargitay-hedep-ismini-kabul-etmedi.jpg
Fotoğraf: HEDEP Basın

Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. 

HEDEP ismini, daha önce kapatılan Halkların Demokrasi Partisi’nin kısaltması olan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle reddeden Yargıtay, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu öne sürdü. 

Hukukçularla toplantı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HEDEP'e gönderilen yazıda partinin isminin kısaltmasının değiştirilmesi istendi. 
 
HEDEP, Yargıtay’ın isim reddi ile ilgili kararını hukukçular ile yapacağı toplantıdan sonra verecek. 

Öte yandan HEDEP Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan’ın konuyla ilgili yarın (24 Kasım) açıklama yapacağı belirtildi. (TY)

“Siyasi Partiler Kanunu”na göre kullanılamayacak parti isimleri ve işaretler şöyle:

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. 

(Değişik: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Kurulacak siyasi partiler Anayasa Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlar. 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

HEDEP HADEP Yargıtay yeşil sol parti
Sayfa Başına Git