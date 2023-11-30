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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 17:12
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:55
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Yargıtay, Erdoğan'ın eski danışmanı Özgenç hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özgenç hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/yargitay-erdogan-in-eski-danismani-ozgenc-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu.jpg

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararını uygulamayan ve yargıda kriz yaşanmasına neden olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında şikayetçi oldu. 

Sabah gazetesinin haberine göre;  Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özgenç hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Prof. İzzet Özgenç: "3. Ceza Dairesi kararı Erdoğan
ERDOĞAN'IN ESKİ HUKUK DANIŞMANINDAN SUÇLAMA
Prof. İzzet Özgenç: "3. Ceza Dairesi kararı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde verildi"
10 Kasım 2023

Yargıdaki krizin ardından sosyal medya hesabından Erdoğan’a hitaben mektup paylaşan Prof. Dr. Özgenç, “Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" demişti.

Mektupta, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 'hak ihlali' ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair "sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir" ifadeleri yer almıştı. 

Mektubun ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özgenç hakkında suç duyurunda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk, üye hakimler ise Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka, Mustafa Karayıldız, Özgür Cevahir ve Bayram Aydoğdu.  

Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak
Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak
9 Kasım 2023

(RT)

Prof. İzzet Özgenç Yargıtay 3. Ceza Dairesi
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