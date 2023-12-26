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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 08:34
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 08:36
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Yargıtay “DEM Parti” kısaltmasını kabul etti

Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısa ismi DEM Parti’yi kabul etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yargıtay “DEM Parti” kısaltmasını kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.

MA’dan Mehmet Aslan’ın haberine göre, değişiklik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesine de yansıdı. Sitede partinin kısa ismi olan DEM Parti ve yeni logosunun yer aldı.

DEM Parti’nin kurulması ardından 24 Kasım’da yeniden kurulan Yeşil Sol Parti’nin (YSP) başvurusu da kabul edildi. Şu anda kurulan ve Yargıtay tarafından kabul edilen siyasi parti sayısı 141’e ulaştı.

Ne olmuştu?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 15 Ekim 2023’de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongre’de isim değişikliğine giderek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına aldı. Partinin kısaltması HEDEP oldu.

Değişikliğin bildirildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP’i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi. Başsavcılık, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Partiye gönderilen yazı ile HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi istendi. Parti, bunun üzerine partinin kısa ismini 11 Aralık'ta DEM Parti olarak değiştirdi. (AS)

dem parti
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