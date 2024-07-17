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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 21:39
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 22:22
2 dk Okuma

15 TEMMUZ "ÇATI DAVASI"

Yargıtay, "darbe yöneticiliği"nden 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

Yargıtay, 15 Temmuz "darbe girişimi"ne ilişkin "Genelkurmay çatı davası" temyiz incelemesini tamamladı. Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de olduğu "yurtta sulh konseyi" üyeliği iddiasıyla yargılanan 17 sanığın 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay, "darbe yöneticiliği"nden 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk (ortada) ve diğer askerler, sorgu sonrası basın karşısında/İleri Haber

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da 15 Temmuz "darbe girişimi" kapsamında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesi sonunda  "Genelkurmay çatı davası"nda 17 sanığın çarptırıldığı 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. 

AA'nın haberine göre, darbe girişimini yönettiği iddia edilen "yurtta sulh konseyi üyesi" olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Sanıklara 26 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi.

Yerel mahkemece bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

(AEK)

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/haber/hakan-fidan-darbe-girisimini-org-akar-a-haber-verdi-mi-vermedi-mi-177204
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/haber/eski-hava-kuvvetleri-komutani-ozturk-suclamalari-reddetti-tutuklandi-176881
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