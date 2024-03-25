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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 13:20
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Yargıtay'da seçim günü: Salt çoğunluk sağlanamadı, üçüncü tura kaldı

Başkanlık için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay'da seçim günü: Salt çoğunluk sağlanamadı, üçüncü tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle Yargıtay üyeleri bugün sandık başına gitti. 

Sabah 08.00 itibarıyla başlayan seçimin ilk turunda; Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur oylamasında ise; Yargıtay Başkanı Akarca 82, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 36 oy aldı.

Adaylar, ikinci tur oylamasında da salt çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle seçimlere üçüncü tur oylamasıyla devam edilecek.

Üçüncü oylamada da sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(RT)

Yargıtay 3. Ceza Dairesi can atalay
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