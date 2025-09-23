ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 15:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 15:21
1 dk Okuma

Yargıtay: Çocuk, annenin yeni eşinin soyadını alamaz

Kanun yararına bozma kararları kesinleşmiş hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.

BİA Haber Merkezi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanan bir annenin çocuğunun soyadının, evlendiği yeni eşinin soyadıyla değiştirilmesine yönelik mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

AA'nın geçtiği habere göre, Antalya’da yaşayan bir kadın, boşandığı eşinden olan çocuğunun velayetini aldı. Çocuğun, babasının soyadını taşımaya devam etmesi nedeniyle sorun yaşadığını öne süren anne, yeni evliliğinin ardından çocuğun, eşinin soyadını almasını talep etti. Bu mümkün değilse çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini istedi.

Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun annenin yeni eşinin soyadını kullanmasına karar verdi. Karar, istinaf incelemesine gitmeden kesinleşti. Ancak Adalet Bakanlığı, kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Yargıtay’ın gerekçesi

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere bozdu. Kararda, Türk hukuk sisteminde çocuğun doğumda babasının soyadını aldığı, boşanma sonrası ise velayetin anneye verilmesi halinde çocuğun annenin bekarlık soyadını kullanabileceği belirtildi. Ancak bunun için “çocuğun üstün yararının” bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

Mahkeme, annenin yeni evliliğiyle kazandığı soyadının çocuğa verilemeyeceğini vurguladı:

“Küçüğün soyadının davacı annenin sonraki evliliğinde kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş, hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.”

Kanun yararına bozma kararları kesinleşmiş hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.

(EMK)

kadın soyadı soyadı kanunu
