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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 15:21
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 15:25
3 dk Okuma

“Yargıtay, ÇHD kararında, hiçbir gerekçeye yer vermedi”

Savunmaya Özgürlük Platformu, ÇHD davası kararının, yargılamaya konu dijitallerin sahteliği defalarca ispat edilmesine, birçoğu “sahte delil üretmekten” yargılanmış polis, hâkim ve savcılarca oluşturuldukları ispatlanmasına rağmen onandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Yargıtay, ÇHD kararında, hiçbir gerekçeye yer vermedi”
Fotoğraf: ÇHD Ankara Şubesi

Ankara'da Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelen hukuk örgütleri, Yargıtay’ın ÇHD davasında verdiği kararı protesto etti.

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Savunmaya Özgürlük Platformu’nun açıklamasına hukuk kurumları temsilcileri, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Avukat Öztürk Türkdoğan ile DEM Parti milletvekilleri Kamuran Tanhan Dem Parti ve Ömer Faruk Hülakü katıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu’ndan (HHB) avukatlara açılan davada verdiği kararında, davada yedi yıl yedi aydır tutuklu bulunan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmetti, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

“Yargılamadaki hukuksuzluklara rağmen onandı”

ÇHD Ankara Şube Yöneticisi Irmak Özkan’ın okuduğu açıklamada, avukatlık yapmanın suç olmadığı, kararın hükümsüz olduğu ifade edildi ve yargılamadaki hukuksuzluklar sıralandı:

“11 yıllık yargılama sürecinde, yargılamaya konu dijitallerin sahteliği defalarca ispat edilmesine, birçoğu ‘sahte delil üretmekten’ yargılanmış polis, hâkim ve savcılarca oluşturuldukları ispatlanmasına, duruşma salonuna getirilemeyen ve güvenilir olmayan tanıkların yalanları ortaya çıkarılmasına rağmen meslektaşlarımızın mahkûmiyet kararları onandı.

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İlk gözaltına alındıkları günden başlayarak meslektaşlarımız siyasal iktidar tarafından kriminalize edilmeye çalışılmış, 2018 yılında tamamı tahliye edilen meslektaşlarımız aradan 10 saat geçmeden yeniden gözaltına alınarak tutuklanmış ve davayı yürüten heyet değiştirilmiştir.

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“Tüm hukuksuzluklara göz yumuldu”

Toplamda 7 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan meslektaşlarımız hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kararda gerekçeye yer verilmemiş, tüm bu hukuksuzluklara göz yumulmuştur. 

Hazırlık aşamasında beyanı alınan 16 tanık duruşma salonunda dinlenmemiş olmasına rağmen, dosya dahi okunmadan verilen kararda yalnızca 3 tanığın kovuşturma aşamasında dinlenmediğinden bahsedilmiş, üstelik bu durum “hukuka uygun” bulunmuştur. Mahkumiyet için yargılamanın hazırlık aşaması yeterli görülmüştür.”

Avukat Irmak Özkan, Yargıtay’ın bu karar ile uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan “avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilmemesi” yasağının açıkça ihlal edildiğini, tüm yargılama sürecinde de meslektaşlarının adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ekledi.

(AS)

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