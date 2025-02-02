Yargıtay Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını bozdu, indirim istedi

Muğla’da Temmuz 2020’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’e yönelik işlenen katli davasında, yerel mahkeme sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet ceza verip haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 23 yıla düşürmüştü, kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıklar ise beraat etmişti.

İzmir İstinaf Mahkemesi bozma yaparak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verirken, dosya tekrar temyize gitti ve bu kez Yargıtay her iki kararı da bozdu.

"Hukuki temelden yoksun"

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Yargıtay, sanığın tasarlanmış ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan, haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılması gerektiğine hükmetti; 5 kişilik heyetin iki üyesi muhalefet şerhi koydu.

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise karara tepki gösterd, “Delillere dayanmayan, ezberlenmiş haksız tahrik savunmasıyla cezanın indirgenmesi hukuki temelden yoksun. Kararın kesinleşmesi halinde, sanık 12-18 yıl arasında hapis cezası alacak, bu ceza, şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra 7 ila 11 yıl cezaevinde kalma anlamına gelecek” dedi.

Ne olmuştu? Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığına kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi. Şüphe üzerine gözaltına Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “canavarca hisle insan öldürmek” suçundan tutuklandı. Avcı’ya cinayet yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Dava süreci Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti. Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti. Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

(EMK)