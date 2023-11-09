"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

HEDEP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da "Ne demek? Yargıtay, AYM üyeleri ‘istenen’ kararı vermedi diye, mahkemeye şikayet ediyor! Anayasanın 153. maddesine göre hakkında suç duyurusunda bulunulması gereken, Anayasa Mahkemesi üyeleri değil, bu kararı veren Yargıtay üyeleridir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise kararı, "Bunun adı darbedir. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez" şeklinde yorumladı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu karar Anayasa Mahkemesini dolayısıyla Anayasayı yok sayan bir karardır. Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür.



Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene… — SOL Parti (@solpartibilgi) November 8, 2023

Yargıtay’ın aldığı karar, hem kendisinin hem de Anayasa Mahkemesinin temeli olan mevcut hukuk sisteminin gayrı meşru ilan edilmesidir!



Yargıtay’ın, Can Atalay davasında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi yargıçları için suç duyurusunda bulunması ve Atalay’ın… — Emek Partisi (@emekpartisi) November 8, 2023

Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi.



İktidar; muhalifleri, Kürt halkını… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) November 8, 2023

(AÖ)