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HABER
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 11:42
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MUHALEFETTEN YARGITAY KARARINA TEPKİLER

"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"

Muhalefet partileri, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay dosyasında aldığı kararı sosyal medya üzerinden açıklamalar yaparak eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/yargitay-bu-hamlesiyle-hukuk-sistemindeki-curumenin-alanini-genisletti.jpg

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak
Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak
9 Kasım 2023

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Yargıtay
Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
8 Kasım 2023

HEDEP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da "Ne demek? Yargıtay, AYM üyeleri ‘istenen’ kararı vermedi diye, mahkemeye şikayet ediyor! Anayasanın 153. maddesine göre hakkında suç duyurusunda bulunulması gereken, Anayasa Mahkemesi üyeleri değil, bu kararı veren Yargıtay üyeleridir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise kararı, "Bunun adı darbedir. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez" şeklinde yorumladı. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum" dedi.

(AÖ)

AYM Yüksek yargıda kriz muhalefet partileri
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