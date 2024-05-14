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HABER
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 12:38
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Yargıtay Başkanlığı’na Ömer Kerkez seçildi

37. tur oylamanın sonunda Ömer Kerkez 193 oy, Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yargıtay Başkanlığı’na Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından 25 Mart’tan bu yana yapılan başkanlık seçimi bugün sonuçlandı.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün yapılan 37. tur oylamasında 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla Yargıtay Başkanlığı’na seçildi.

Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Seçime katılım 324 olarak kayıtlara geçerken, 20 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 8 oldu.

Ömer Kerkez kimdir?
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Bakan Tunç’tan tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart’tan bu yana yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday seçilme yeterliliği sağlayamamıştı.

35. tur oylamasına kadar adaylığını koruyan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 13 Mayıs’taki 36. tur seçimi öncesi adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Şentürk’ün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği üzerine ve Mehmet Akarca’nın lehine çekildiği öne sürülmüştü.

13 Mayıs’taki 36. tur oylaması sonucunda Mehmet Akarca 111 oy, Ömer Kerkez ise 169 oy almış ve salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle başkanlık seçimi 37. tura kalmıştı.

(VC)

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