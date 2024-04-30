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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 12:02
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Yargıtay başkanlığı seçiminde 30. tur

Yargıtay başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 116 oy aldı. Seçim 30. turla devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay başkanlığı seçiminde 30. tur
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 29. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

25 Mart’ta başlayan seçimlerde ise hâlâ bir sonuç alınamadı.

Seçimin ilk 28 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 29. tur oylaması yapıldı.

Son oylamada en yüksek oyu alan iki adayın katılabildiği oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 116 oy aldı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 52 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 30. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi Yargıtay
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