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HABER
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 14:30
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Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

35 turdur sonuç alınamayan Yargıtay Başkanlığı seçiminde adaylardan Muhsin Şentürk'ün, mevcut Başkan Mehmet Akarca lehine adaylıktan çekildiği öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'tan bu yana yapılan ve hiçbir adayın seçilme yeterliliğini sağlayamadığı başkanlık seçimlerinde bugün kritik bir gelişme yaşandı.

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DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, 13 Mayıs'ta yapılacak 36. tur seçimi öncesi Muhsin Şentürk, Yargıtay üyelerine adaylıktan çekildiğine ilişkin şu mesajı gönderdi:

“Bilindiği üzere, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi otuz altıncı tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”

Muhsin Şentürk, yaptığı değerlendirme sonucunda 13 Mayıs’ta yapılacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğunu açıklarken, üyelerden destek istedi.

Şentürk, AYM’nin Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararlarını yerine getirmeyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanlık görevini yürütüyor.

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Erdoğan müdahale etti iddiası

DW Türkçe, Yargıtay Başkanlığı seçimindeki belirsizliğe Cumhurbaşkanlığı’nın müdahale ettiği iddialarını dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesi sonucunda Mehmet Akarca'yı destekleyeceği konuşuluyor. Buna karşılık çekilmesi karşısında Şentürk'e Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önerildiği dile getiriliyor” dedi.

(VC)

yargıtay başkanlığı muhsin şentürk Yargıtay
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