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HABER
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 11:38
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Yargıtay Başkanı seçimleri sürüyor: 16. turda da seçilemedi

16 turda Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay Başkanı seçimleri sürüyor: 16. turda da seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart başlayan Yargıtay Başkanlığı seçimi devam ediyor.

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(RT)

Yargıtay
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