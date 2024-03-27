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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 16:09
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Yargıtay başkanı seçiminde iki aday kaldı, dokuzuncu tur yapılacak

Sekizinci tur oylamasında Mehmet Akarca 115, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Adayların yine salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay başkanı seçiminde iki aday kaldı, dokuzuncu tur yapılacak
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle pazartesi (25 Mart) başlayan başkanlık seçimine üçüncü gününde devam edildi.

Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Seçime, yedinci tur oylamasıyla devam edildi.

Yedinci tur oylamasında ise Akarca 120, Kerkez 119, Şentürk 94 oy aldı. Adaylar salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam edildi. 

Sekizinci tur oylama sonucunda Akarca 115, Kerkez 123, Şentürk de 96 oy aldı.

Adayların yine salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçim, yarın (28 Mart) Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.

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(RT)

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