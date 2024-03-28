Yargıtay başkanı seçimi, yerel seçim sonrasına kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle pazartesi (25 Mart) başlayan başkanlık seçimi dördüncü gününde devam etti.

Seçimin ilk sekiz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in katıldığı dokuzuncu tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 119, Kerkez ise 138 oy aldı.

Seçime katılım 336 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 11'i boş, 68'i ise geçersiz sayıldı.

Onuncu turda da sonuç çıkmadı

Daha sonra seçim onuncu tur oylamayla devam etti.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Kerkez ise 138 oy aldı. Seçime katılım 338 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 9'u boş, 71'i ise geçersiz sayıldı.

Seçime 1 Nisan Pazartesi günü 11. tur oylamayla devam edilecek. Bu turda Muhsin Şentürk de oylamaya katılabilecek.

Sekizinci tur oylamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi Şentürk 96 oy almış, 3 oy geçersiz sayılmış, boş oy ise kullanılmamıştı.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(RT)