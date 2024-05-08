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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 15:12
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Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36. tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(VC)

Yargıtay yargıtay başkanlığı Mehmet Akarca
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