Yargıtay Başkanı Akarca'dan AYM açıklaması: Derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin konuştu.

Afyon Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akarca, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek” yanıtını verdi.

İkinci ihlal kararında ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti.

CAN ATALAY İÇİN İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI AYM üyeleri oybirliğiyle ‘kararı uygulayın’ dedi

AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi.

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AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti.

Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı.

Yargıtay'dan Atalay kararı: İhlal kararının hukuki bir değeri yok

(RT)