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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 13:01
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Yargıtay başkanı 26. turda da seçilemedi

26. turda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 101, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109,  3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 9 oy geçersiz sayıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yargıtay başkanı 26. turda da seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart’ta başlayan başkanlık seçimi bir ayı geride bıraktı.

Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 26. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 101, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109,  3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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