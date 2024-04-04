Yargıtay başkanı 15. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta dolması nedeniyle 25 Mart’ta başlayan başkanlık seçimleri bugün 15. turla devam etti.

Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Şeker Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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(RT)