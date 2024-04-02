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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 13:05
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Yargıtay başkanı 13. turda da seçilemedi

13. turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 14. tur oylamayla devam edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay başkanı 13. turda da seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta  dolması nedeniyle 25 Mart’ta başlayan başkanlık seçimi sürüyor.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün (1 Nisan) Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime bugün 12. tur oylamasıyla devam edildi.

Oylama sonucu Akarca 98,  Kerkez 105,  Şentürk ise 108 oy aldı.

Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam edildi. 13. turda  Akarca 103, Kerkez 104, Şentürk 113 oy aldı.

Salt çoğunluğun bu oylamada da sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 14. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(RT)

Yargıtay
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