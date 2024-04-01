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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 12:47
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Yargıtay Başkanı, 11. turda da seçilemedi

11. tur oylama sonucu Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. 320 oy kullanılan seçimlerde, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si de geçersiz sayıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yargıtay Başkanı, 11. turda da seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta  dolması nedeniyle geçtiğimiz başlayan ve 10 tur yapılan başkanlık seçimleri bugün devam etti.  

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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