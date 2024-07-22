Yargıtay, Ayten Öztürk hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı

Ev hapsindeyken gözaltına alınıp tutuklanan Ayten Öztürk hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak öldürme suçuna yardım ve tasarlayarak öldürme” suçlarından verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesince onandı.

Öztürk, 2,5 yıl ev hapsinde kalmasının ardından 6 Şubat 2024’te evinden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

“Uyuşturucu ile mücadele maskesi”

Yargıtay’ın kararında, Ayten Öztürk’ün, Okmeydanı’nda bir kişinin linç edilmesini kaldırımdan izlediği ifade edildi.

Yargıtay, açık ve gizli tanık beyanlarına dayanılarak Öztürk hakkında şu karara varıldığını ifade etti:

“Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneğinin fuhuş, kumar ve uyuşturucu ile mücadele maskesi altında yaptıkları çalışmalar ile gençleri örgütledikleri, Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği içerisinde yer alan şahıslar tarafından mahallede uzun süredir 'Fuhuşa, uyuşturucuya, yozlaşmaya hayır' ismiyle kampanya düzenlendiği, bu kampanya ile ilgili olarak sokaklara kağıtlar dağıtıp duvarlara yazılar yazdıkları, yine bu kampanyayla ilgili olarak daha önce de dövme olaylarının olduğu,

Sanık B.Ö.’nün Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği sorumlusu olduğu, uyuşturucu ile mücadele adı altında düzenlenen gençlik toplantısına konuşmacı olarak katıldığı, fuhuş ve kumar üzerine konuşma yaptığı,

Sanık Ayten Öztürk'ün de söz konusu toplantıya katıldığı, olay öncesinde B.Ö.’nün maktul ile ilgili bilgi almak için suça sürüklenen çocukla dernekte görüştüğü ve görüşme sırasında dernek binasında sanık Ayten Öztürk'ün de bulunduğu,

Yine olay günü sanık B.Ö.’nün suça sürüklenen çocuktan maktulü tarif ettiği yere getirmesini istediği ve sanıklar Ayten Öztürk ve B.Ö.’nün maktulün demir çubuklarla dövüldüğü sırada olay yerinde bulunup yol kenarında linç eylemini izledikleri belirlenerek…”

“Kendilerinde yargılama yetkisini görmek”

Yargıtay, Öztürk’ün, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesine şu gerekçeyi sundu:

“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; DHKP-C terör örgütünün Marksist-Leninist ilkelere dayalı düzenini oluşturmak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin manevi şahsiyetinde bulunan yargılama yetkisini kendilerinde görmek suretiyle suçlu ilan ettikleri maktul Selahaddin Cirit'in örgüt adına cezalandırılmasını sağlamak amacıyla plan ve organizasyon aşamalarında yer alan, aynı suç işleme iradesi kapsamında bizzat olay yerinde bulunup yol kenarında linç eylemini izleyen, planlama ve talimat ile maktulün diğer sanıklar tarafından öldürülmesine sebep olan sanıklar Ayten Öztürk ve B.Ö.’nün…”

Ne olmuştu? Halkın Hukuk Bürosu, Ayten Öztürk’ün “işkence” suçlamasıyla yaptığı ve kovuşturmaya yer yok kararı verilen suç duyurusuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Ayten Öztürk’ün yargılandığı dava 2008 yılında Okmeydanı’nda Selahaddin Cirit isimli bir kişinin linç edilmesi ve bunun sonucu hastanede ölmesine dayanıyor. On yıldan fazla bir zamandır devam eden bu davada daha önce hiç tutuklu bulunmuyordu. Öztürk, 8 Mart 2018’de Beyrut Havalimanı’nda gözaltına alındı. 5 gün boyunca burada tutuldu ve 13 Mart 2018’de Beyrut polisi tarafından Türkiye yetkililerine teslim edilmesi sırasında başına çuval geçirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü. 6 ay boyunca bilinmeyen bu yerde ağır işkencelere tabi tutuldu. 6 aylık sürenin sonunda Öztürk, 28 Ağustos 2018’de Ankara Yapracık’ta bulunan bir tarlaya yanında iki valiz ve bir sırt çantasıyla birlikte bırakıldı. Tarlaya bırakılmasından birkaç dakika sonra Ankara TEM şube polisleri Öztürk’ü burada gözaltına aldı.” Ayten Öztürk’ün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada savcı, 3 Ekim 2019’da verdiği mütalaasında, delil olarak Öztürk’ün mahalledeki bir linçi kenardan izlemesini gösterdi: “Sanık Mesut Pekgöz'ün soruşturma sırasında yaptığı teşhislerde Ayten Öztürk'ü Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneğinde uyuşturucu ve kumar üzerine düzenlenen toplantıya katılan ve Selahaddin Cirit'in linç edildiği sırada linç eylemini izleyen kişi olarak teşhis ettiği…” Öztürk hakkında “sahte pasaportla yakalandığı” suçlamasıyla açılan diğer dava da bu dosya ile birleştirildi. Mahkemenin iki ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı istinaf mahkemesi ve Yargıtay’ca onandı.

(AS)