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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 18:36
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 23:09
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Dairesi, kararında, 3. Ceza Dairesi’nce verilen kararın “itiraz yolu açık bir karar olmadığı” belirtti ve bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/yargitay-4-ceza-dairesi-nden-can-atalay-karari.jpg

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazı inceledi.

Daire, itiraza ilişkin “karar verilmesine yer olmadığına” karar verdi. 

4. Dairesi kararında, 3. Ceza Dairesi’nce verilen kararın “itiraz yolu açık bir karar olmadığını" belirtti ve bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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(RT)

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