Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Dairesi, kararında, 3. Ceza Dairesi’nce verilen kararın “itiraz yolu açık bir karar olmadığı” belirtti ve bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.