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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 01:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 10:52
2 dk Okuma

BAROLAR BİRLİĞİ, YARGITAY KARARINI ELEŞTİRDİ

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı, Anayasal düzene karşı açık bir başkaldırıdır"

79 baroyla 100 bine yakın avukatı temsil eden Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'ye direnişini "Anayasal düzene karşı açık bir başkaldırı" olarak niteledi ve olağanüstü gündemle toplanma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/barolar-birligi-yargitay-3-ceza-dairesi-karari-anayasal-duzene-karsi-acik-bir-baskaldiridir.jpeg
İstanbul Barosu avukatları sokakta/TELE1

Barolar Birliği, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Ş. Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı “uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması" kararını "Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü" olarak değerlendirdi. 

"Bir hukuk devleti için dönüm noktası"

Birlik, "Dairenin; Anayasa Mahkemesini âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini tedip etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı"nın  "hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğinde" olduğunu ileri sürdü. 

"3. Ceza Dairesi üyelerine görevden el çektirilsin"

Avukatların meslek kuruluşu "karara imza atan Yargıtay üyeleri[nin] derhal görevden el çekmeye davet edilme[lerini] ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılma[sını] istedi. 

Barolar Birliği Yargıtay Yüksek
Disiplin Kuruluna başvuracak

Barolar Birliği açıklamada "Anayasal düzeni yok sayan ilgili Yargıtay Daire Üyeleri bakımından 'görevden el çektirmeye davet' yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna yarın itibariyle gerekli başvuru[nun yapılacağını]" duyurdu.

Perşembe sabahı "olağanüstü gündemle toplantı"

Birlik ayrıca "Bu Anayasa tanımaz keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için barolarımızla istişare edilerek yapılacakları belirlemek üzere yarın (Perşembe) sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı alın[dığını]" da duyurdu. 

Bildirinin sonunda "Bugüne kadar her türlü darbe teşebbüsünün tereddütsüz karşısında yer alan Türkiye Barolar Birliği[nin]  demokratik hukuk devletini korumak için üzerine düşen görevi yapmaktan asla çekinmeyece[ği]" vurgulandı.

(AEK)

Türkiye Barolar Birliği AYM Yargıtay Yüksek yargıda kriz
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