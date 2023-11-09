Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak

İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Baro, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

Açıklamada kararın, Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6) hükümlerine aykırı olup, yargı darbesi niteliğindedir.

Mevcut hukuk sistemini yargı darbesiyle değiştirme çabası niteliğinde olan ve Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan bu karar, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hüküm altına alan 11. Maddesine de aykırıdır.

İstanbul Barosu olarak, açık bir şekilde suç işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında daha önce HSK’ ya suç duyurusunda bulunduğumuz gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında da gerekli ceza soruşturmasının başlatılması için Yargıtay Başkanlar Kuruluna suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yargının bizzat kendisinin Anayasanın emredici kurallarını tanımadığı, yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemeyeceği gibi hiçbir vatandaşımızın da kendisini güven içinde hissetmeyeceği şüphesizdir. İstanbul Barosu başta yargı makamları olmak üzere hukuk devletinin gereklerine uygun davranılması konusunda her türlü girişimde bulunacaktır.”

Baro, avukatları, 14 Kasım’da yapılacak suç duyurusuna katılmaya, Baronet üzerinden imza vermeye davet etti.

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(AS)