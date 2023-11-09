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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 10:43
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu yapılacak

İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay dosyasında aldığı kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/yargitay-3-ceza-dairesi-hakkinda-suc-duyurusu-yapilacak.jpeg

İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Baro, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.

Yargıtay
Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
8 Kasım 2023

Açıklamada kararın, Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6) hükümlerine aykırı olup, yargı darbesi niteliğindedir.

Mevcut hukuk sistemini yargı darbesiyle değiştirme çabası niteliğinde olan ve Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan bu karar, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hüküm altına alan 11. Maddesine de aykırıdır.

İstanbul Barosu olarak, açık bir şekilde suç işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında daha önce HSK’ ya suç duyurusunda bulunduğumuz gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında da gerekli ceza soruşturmasının başlatılması için Yargıtay Başkanlar Kuruluna suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yargının bizzat kendisinin Anayasanın emredici kurallarını tanımadığı, yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemeyeceği gibi hiçbir vatandaşımızın da kendisini güven içinde hissetmeyeceği şüphesizdir. İstanbul Barosu başta yargı makamları olmak üzere hukuk devletinin gereklerine uygun davranılması konusunda her türlü girişimde bulunacaktır.”

Baro, avukatları, 14 Kasım’da yapılacak suç duyurusuna katılmaya, Baronet üzerinden imza vermeye davet etti.

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(AS)

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