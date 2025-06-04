"Yargının gazetecilere yönelik keyfiliği çığırından çıktı"

bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz’ın dün akşam saatlerinde (3 Haziran) GBT kontrolü sırasında gözaltına alınmasına meslek ve ifade özgürlüğü kuruluşları tepki gösterdi.

Şu ana kadar sadece Türkiyeli Ermeni gençlerle yaptığı söyleşi nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301)” suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlandığı öğrenilen Yılmaz’ın gözaltısı için Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu şunları söyledi:

“Habercilik yaptığı devletin tüm kayıtlarında belli olan meslektaşımız Tuğçe Yılmaz’ın haberleri nedeniyle açılmış, tuhaflığı bir yana, bir soruşturması varsa, bunu yürütmenin yolu sokakta suçlu muamelesi yapılarak özgürlüğünden mahrum bırakılması mıdır? Üstelik bu skandal muamele, tümden antidemokratik bir 301 maddesine dayandırılıyor. Kınıyoruz ve Yılmaz’ın bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Açıkça, yargının gazetecilere yönelik keyfiliği ne yazık ki çığırından çıkmış.”

DİSK Basın-İş: Derhal serbest bırakın

DİSK Basın-İş de X üzerinden yaptığı açıklamada Yılmaz’ın her hafta gözaltında tutulduğu karakola imza verdiğini belirtti:

“Adli kontrol uygulanan ve her hafta karakola imza atmaya giden, ifadeye çağrıldığında gideceği kesin olan bir gazetecinin bu şekilde gözaltına alınması ve gözaltında tutulması kabul edilemez.”

DİSK Basın İş, Yılmaz’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

“Fiziki işkenceye döndü”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yılmaz’ın gözaltına alınmasının fiziki işkenceye dönüştüğünü söyledi. Sendika avukatlarının Yılmaz’ın sürecini yakın takip ettiğini belirten TGS şunları kaydetti:

“bianet editörü ve üyemiz Tuğçe Yılmaz yaptığı bir haber nedeniyle devleti aşağılama suçundan hakkında soruşturma açıldı. Savcılık tarafından dosyanın iki gün önce mahkemeye gönderildiği anlaşıldı.

Yılmaz'a dava ile ilgili öncesinde herhangi bir bildirim yapılmadı.

GBT kontrolünde hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesi ile dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Bugün İstanbul Adliyesine getirilmesi ve ifade işlemlerinin tamamlanması beklenirken, Anadolu Adliyesine götürüldü.

Yeniden İstanbul Adliyesine getirilmesi beklenen Yılmaz'ın yaşadıkları fiziki işkenceye döndü.

Avukatlarımızla süreci yakından takip ediyoruz. Yaptığı haber nedeniyle Yılmaz'a bunların yaşatılması asla kabul edilemez. Üyemizi derhal serbest bırakın.”

CMK'YE GÖRE GÖZALTI USULSÜZ bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı

(HA)