"Yargının bağımsızlığı konusunda haddi aşan ifadeler duyuyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen “Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı” isimli panele katıldı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, yargı mensupları ve akademi öğrencileri katıldığı panelde konuşan Tunç, “yargının 15 Temmuz darbe girişiminden önce darbecilerin yanında durduğunu” söyledi.

Tunç, "Vesayetçi anlayışa, darbeci anlayışa, Yassıada zihniyetine mensup bir yargımız vardı maalesef" dedi.

"Mağdurları yargılayan bir yargımız vardı"

Tunç şöyle konuştu: "1960 darbesinde, 1971 muhtırasında, 1980 darbesinde, 28 Şubat postmodern darbesinde darbecilerin yanında duran bir yargı sistemi vardı. Vesayetçi anlayışa, darbeci anlayışa, Yassıada zihniyetine mensup bir yargımız vardı maalesef.

Bu, bizim geçmiş yargı tarihimiz. Ama bunlardan ders çıkardık. O gün darbecilerin yanında duran, darbe mağdurlarını yargılayan bir yargımız varken; 15 Temmuz'da gördük ki darbe mağdurlarının hakkını savunan, milletin hakkını, hukukunu savunan, darbecileri yakalayan, gözaltı yapan, soruşturan, yargılayan ve onlardan hesap soran bir yargımız var. İşte bu yargımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde yoluna devam ediyor."

"Haddini aşan cümleler duyuyoruz"

Yargıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Tunç son olarak şunları söyledi: "Yargının bağımsız ve tarafsızlığı konusunda birtakım haddi aşan ifadeler de duyuyoruz. Yargı sistemi içerisinde hatalı kararlar olamaz mı? Bugün bulunduğumuz bu mekan, Yargıtay. Yargıtay niye var? Bu hatalı kararların düzeltilmesi için var. İstinaf var, üç dereceli bir yargı sistemindeyiz. İlk derecenin verdiği bir hatalı karardan yola çıkarak işte 'yargı bu, adalet nerede' şeklinde yargıyı yıpratan sözlerin 24 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakan sözler olduğunu düşünüyoruz. Sürekli hedefin adalet olduğunu görüyoruz. Ama 15 Temmuz'da gördük ki yargı mensuplarımız milletin yargısı olarak iş başındaydı. O nedenle tarafsız ve bağımsız yargımıza güvenmeye devam edeceğiz."

(RT)