ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 12:34
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 12:35
2 dk Okuma

KOBANÎ DAVASI

“Yargılanan demokratik siyasettir”

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Kobanî kumpas davasını boşa çıkardık. Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu olan bütün siyasi rehineler derhal serbest bırakılmalı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/yargilanan-demokratik-siyasettir.jpg
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobanî Davası’na ilişkin Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonun önünde açıklama yaptı.

Bugün davanın 40. Periyodunun 1. oturumu görülüyor.

“Başından sonuna kadar şaibeli bir kumpas davası”

MA’nın haberine göre, ilk olarak söz alan Bakırhan, şunları söyledi:

“Başından sonuna kadar tanığından tutanağına, mahkemesine kadar şaibeli bir kumpas davasıyla ile karşı karşıyayız. Yargılanan demokratik siyasettir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yargılanan Kürt halkının emeğiyle, canıyla elde etmiş olduğu mevcut durumun bozulmasına dönük bir yaklaşımdır.

IŞİD karanlığıyla mücadele eden, IŞİD’in başta Ortadoğu, Suriye, Rojava olmak üzere oluşturmaya çalıştığı kadın düşmanı, insan düşmanı, demokrasi düşmanı yaklaşımı eleştirmek, bu karanlık karşısında demokratik siyaseti savunmak, maalesef bugün burada bir dava konusu oluyor.

İktidara bir çağrı yapmak istiyoruz. Bu kumpaslarla demokrasi ve özgürlük taleplerimizi, insanca eşit yurttaşlar olarak yaşama talebimizi yok edemezsiniz. Çare bu kumpaslar değil. Çare bu kumpaslarla oluşturulan bu davalar değil. Yeni bir yüzyıla giriyoruz, bu yeni yüzyılı kaybetmeyelim. Biz Kürtler, Türkler, bütün etnik ve inanç grupları emekçiler, yoksullar için bu yüzyılı kaybetmek demek, Türkiye’nin geleceğini kaybetmektir.”

“Türkiye, AİHM kararlarını göz göre göre çiğniyor”

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şöyle konuştu:

“Kobanî kumpas davasında Türkiye halkları olarak zamana yayılmış bir sivil darbe deneyimini yaşadık. Ortada AİHM kararları var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, AİHM kararlarını göz göre göre çiğniyor.

Kalkıp diyorlar ki anayasaya aykırı davranıyor AYM... Anayasaya aykırı davranan sarayın kendisi ile küçük ortağı MHP'dir. Bunlar Anayasayı ayaklar altına almıştır. Gültan Kışanak’ın tutukluluk süresi tamamlandığı halde bırakılmıyor. Bu anayasayı yasaları çiğnemek değil de nedir? 28 Şubat’ın mağduru olan Hüda Kaya, Kobanî kumpas davasından tutuklanıyorsa, AKP iktidarı durup kendini sorgulayacaktır. 28 Şubat darbesinin mantığını kendisi bu davada devam ettirmektedir.

Bizler Kobanî kumpas davasını boşa çıkardık ve boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde şu anda tutuklu olan bütün siyasi rehineler derhal serbest bırakılmalıdır. Bu dava hem hukuksal olarak hem de siyaseten yok hükmündedir.”

“Mahkeme, iktidarın çizdiği sınırdan çıkamıyor”
AVUKAT KENAN MAÇOĞLU ANLATTI
“Mahkeme, iktidarın çizdiği sınırdan çıkamıyor”
12 Nisan 2022
“Kobanî davasında mahkeme, kendi yarattığı hukuku uyguluyor”
“Kobanî davasında mahkeme, kendi yarattığı hukuku uyguluyor”
4 Ağustos 2022

(AS)

Kobani Davası
Sayfa Başına Git