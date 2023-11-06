Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobanî Davası’na ilişkin Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonun önünde açıklama yaptı.

Bugün davanın 40. Periyodunun 1. oturumu görülüyor.

“Başından sonuna kadar şaibeli bir kumpas davası”

MA’nın haberine göre, ilk olarak söz alan Bakırhan, şunları söyledi:

“Başından sonuna kadar tanığından tutanağına, mahkemesine kadar şaibeli bir kumpas davasıyla ile karşı karşıyayız. Yargılanan demokratik siyasettir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yargılanan Kürt halkının emeğiyle, canıyla elde etmiş olduğu mevcut durumun bozulmasına dönük bir yaklaşımdır.

IŞİD karanlığıyla mücadele eden, IŞİD’in başta Ortadoğu, Suriye, Rojava olmak üzere oluşturmaya çalıştığı kadın düşmanı, insan düşmanı, demokrasi düşmanı yaklaşımı eleştirmek, bu karanlık karşısında demokratik siyaseti savunmak, maalesef bugün burada bir dava konusu oluyor.

İktidara bir çağrı yapmak istiyoruz. Bu kumpaslarla demokrasi ve özgürlük taleplerimizi, insanca eşit yurttaşlar olarak yaşama talebimizi yok edemezsiniz. Çare bu kumpaslar değil. Çare bu kumpaslarla oluşturulan bu davalar değil. Yeni bir yüzyıla giriyoruz, bu yeni yüzyılı kaybetmeyelim. Biz Kürtler, Türkler, bütün etnik ve inanç grupları emekçiler, yoksullar için bu yüzyılı kaybetmek demek, Türkiye’nin geleceğini kaybetmektir.”

“Türkiye, AİHM kararlarını göz göre göre çiğniyor”

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şöyle konuştu:

“Kobanî kumpas davasında Türkiye halkları olarak zamana yayılmış bir sivil darbe deneyimini yaşadık. Ortada AİHM kararları var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, AİHM kararlarını göz göre göre çiğniyor.

Kalkıp diyorlar ki anayasaya aykırı davranıyor AYM... Anayasaya aykırı davranan sarayın kendisi ile küçük ortağı MHP'dir. Bunlar Anayasayı ayaklar altına almıştır. Gültan Kışanak’ın tutukluluk süresi tamamlandığı halde bırakılmıyor. Bu anayasayı yasaları çiğnemek değil de nedir? 28 Şubat’ın mağduru olan Hüda Kaya, Kobanî kumpas davasından tutuklanıyorsa, AKP iktidarı durup kendini sorgulayacaktır. 28 Şubat darbesinin mantığını kendisi bu davada devam ettirmektedir.

Bizler Kobanî kumpas davasını boşa çıkardık ve boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde şu anda tutuklu olan bütün siyasi rehineler derhal serbest bırakılmalıdır. Bu dava hem hukuksal olarak hem de siyaseten yok hükmündedir.”

AVUKAT KENAN MAÇOĞLU ANLATTI “Mahkeme, iktidarın çizdiği sınırdan çıkamıyor”

“Kobanî davasında mahkeme, kendi yarattığı hukuku uyguluyor”

(AS)