ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 17:10
2 dk Okuma

Yargıdan emsal karar: Eziyet suçunu işleyen erkek eş cezalandırılacak

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Anadolu 36. Asliye Mahkemesi’nin karısına sistematik olarak eziyet eden erkeğe delillere rağmen verdiği beraat kararını bozdu. Avukat Fatma Hoşgör, kararın emsal olacağı görüşünde.

Evrim Kepenek
ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
ENRead in English
Görseli Büyüt
Yargıdan emsal karar: Eziyet suçunu işleyen erkek eş cezalandırılacak
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Hülya Çetinkaya

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 36. Asliye Mahkemesi’nin 6 ay boyunca eşine sistematik olarak eziyet eden erkeğe delillere rağmen verdiği beraat kararını bozdu.

Avukat Fatma Hoşgör Tekeşin kararın ev içi şiddeti önlemek açısından emsal olacağı görüşünde.

Avukat Hoşgör’ün verdiği bilgiye göre, fail erkeğin işkencesi nedeniyle derin yaralar alan I.P. hukuki mücadelesi bundan 12 yıl önce başladı.

İstanbul’da o dönem evli çift olan İ.Ö ve G.Ö şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. I.P.’nin avukatı Fatma Hoşgör Tekeşin Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2012 yılında başvurdu, erkeğin “eziyet suçundan” yargılanmasını istedi.

Sanık avukatlarından mağdur suçlayıcılığı

Kartal Cumhuriyet Savcılığı sanık erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin verdiği işkence, eziyet suçları da dosyaya dahil edildi. Rapora göre, erkek kadını koli bandıyla bağlamış, kolunda sigara söndürmüştü. Tedavi olmasına rağmen kadının vücudunda eziyete dair izler duruyordu.

Sanık erkeğin avukatları İstanbul Anadolu 36. Asliye Mahkemesi’nde duruşmalarda kadını suçlayan ve itibarsızlaştıran savunma yaptılar.

Sonuç olarak Mahkeme, “eziyet suçunu oluşturacak deliller olmadığını” iddia etti ve 2016’da erkek hakkında beraat kararı verdi. 

Kadının avukatı Hoşgör Tekeşin ve Ergun ciritçi kararı temyiz etti. Avukat Hoşgör, erkeğin kadına işkence ettiğine dair raporları yeniden sundu ve kadını darp ettiği kemerde DNA izlerine dahi rastlandığını belirtti.

Yargıtay 8.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Erkeğin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Karara göre, Anadolu 36. Asliye ceza yeniden dosyayı alacak ve mahkumiyet kararı verecek.

bianet erkek şiddeti videosu yayında
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000

(EMK)

ekek şiddeti eril yargı cinsiyetçi yargı kararları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
diğer yazıları
DEM Parti Diyarbakır adayı Bucak: Kadınların öldürülmediği bir aileyi savunuyorum
Bugün 10:50
DEM Parti Diyarbakır adayı Bucak: Kadınların öldürülmediği bir aileyi savunuyorum
Keskin ve Yarkın’ın yargılandığı dava 26 Mart’a bırakıldı
27 Şubat 2024
Keskin ve Yarkın’ın yargılandığı dava 26 Mart’a bırakıldı
Cumartesi Annesi/İnsanları: Sanık değil davacıyız
27 Şubat 2024
Cumartesi Annesi/İnsanları: Sanık değil davacıyız
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Öğrenirken öğreten" bir başkan adayı: Özak işçisi Funda Bakış
25 Şubat 2024
"Öğrenirken öğreten" bir başkan adayı: Özak işçisi Funda Bakış
Elçin Gürler, “Mavi Müzikhol”u anlattı: Pavyonlar da eril tıpkı Türkiye gibi
24 Şubat 2024
Elçin Gürler, “Mavi Müzikhol”u anlattı: Pavyonlar da eril tıpkı Türkiye gibi
Sayfa Başına Git