Yargıdan emsal karar: Eziyet suçunu işleyen erkek eş cezalandırılacak

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 36. Asliye Mahkemesi’nin 6 ay boyunca eşine sistematik olarak eziyet eden erkeğe delillere rağmen verdiği beraat kararını bozdu.

Avukat Fatma Hoşgör Tekeşin kararın ev içi şiddeti önlemek açısından emsal olacağı görüşünde.

Avukat Hoşgör’ün verdiği bilgiye göre, fail erkeğin işkencesi nedeniyle derin yaralar alan I.P. hukuki mücadelesi bundan 12 yıl önce başladı.

İstanbul’da o dönem evli çift olan İ.Ö ve G.Ö şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. I.P.’nin avukatı Fatma Hoşgör Tekeşin Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2012 yılında başvurdu, erkeğin “eziyet suçundan” yargılanmasını istedi.

Sanık avukatlarından mağdur suçlayıcılığı

Kartal Cumhuriyet Savcılığı sanık erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin verdiği işkence, eziyet suçları da dosyaya dahil edildi. Rapora göre, erkek kadını koli bandıyla bağlamış, kolunda sigara söndürmüştü. Tedavi olmasına rağmen kadının vücudunda eziyete dair izler duruyordu.

Sanık erkeğin avukatları İstanbul Anadolu 36. Asliye Mahkemesi’nde duruşmalarda kadını suçlayan ve itibarsızlaştıran savunma yaptılar.

Sonuç olarak Mahkeme, “eziyet suçunu oluşturacak deliller olmadığını” iddia etti ve 2016’da erkek hakkında beraat kararı verdi.

Kadının avukatı Hoşgör Tekeşin ve Ergun ciritçi kararı temyiz etti. Avukat Hoşgör, erkeğin kadına işkence ettiğine dair raporları yeniden sundu ve kadını darp ettiği kemerde DNA izlerine dahi rastlandığını belirtti.

Yargıtay 8.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Erkeğin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Karara göre, Anadolu 36. Asliye ceza yeniden dosyayı alacak ve mahkumiyet kararı verecek.

ERKEK ŞİDDETİ 2023 bianet erkek şiddeti videosu yayında

bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor

(EMK)