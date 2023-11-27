Yargıda rüşvet iddiasını yazan gazeteciye hapis cezası

Adıyaman’da çıkan Gerger Fırat gazetesinin yazarı Hacı Boğatekin, 2018’de kaleme aldığı yargıda rüşvet iddiasıyla ilgili haberi nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Boğatekin, söz konusu dönemde Gerger Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Batuhan M.’nin görülmekte olan bir davada yargılanan kişilere ağır ceza vermesi için yüklü miktarda rüşvet aldığını yazdı.

18 Ekim 2018’de ‘Gerger Adliyesinde Rüşvet iddiası’ ve 19 Ekim 2018 tarihli ''Adaleti kirletmeyin'' ve ''Paralar kaçırıldı mı?'' başlıklı haberlerde elindeki belgeleri de yayımladı. Rüşvet iddiasının büyüklüğü 2 milyon TL’ydi. Haberlere erişim engeli getirildi.

HSK soruşturma izni vermedi, savcı beraat istedi

Boğatekin, iddiaların araştırılması için Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi verdi. Ancak HSK Batuhan M. hakkındaki şikayeti işleme koymadı ve inceleme izni vermedi.

Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı haberlerden 4 yıl sonra Nisan 2022’de Hacı Boğatekin ve gazetenin imtiyaz sahibi Özgür Boğatekin’e ‘iddialarının dayanağı olmadığı’ gerekçesiyle ve ‘iftira’ suçlamasıyla dava açtı. Gazetecilerin 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Gerger Asliye Ceza Mahkemesi davanın açılış tarihinden karara bağlandığı 22 Kasım 2023’e kadar 8 duruşma gördü. Son duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada Anayasaya Türk Ceza Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atıflar yapan duruşma savcısı gazetecilerin beraatını istedi.

‘Hak arama hürriyeti’, ‘dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı’ ile ‘iddia ve savunma dokunulmazlığının’ adli veya idari makamlar karşısında hakkını savunmak isteyen kimseleri, herhangi bir tereddüte kapılmadan ve kimseden korkup çekinmeden, bu hakkı serbestçe kullanabilmeleri için getirilmiş bir bağışıklık olduğunu belirtti. Haberler ile şikayet dilekçesinin hukuka uygun olduğunu savundu.

“Somut olayda sanıkların kendilerine ait olan www.gergerfirat.com isimli internet portalı üzerinden yayın yapan siteden yapmış oldukları paylaşımlar ile yine sanıkların gerek adli makamlara vermiş oldukları dilekçelerde iddiaya konu olayın araştırılmasını talep ettiklerinin anlaşıldığı bu nedenle iftira suçunun yasal unsurlarının sanıklar açısından oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle olmakla, her iki sanığa yüklenen iftira suçundan ayrı ayrı beraat karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

"Kamu menfaati söz konusu"

Hacı Boğatekin’nin avukatı Hüseyin Boğatekin mütalaaya karşı beyanında iddia makamına katıldığını söyledi. Avukat Boğatekin “Şu anda da yargı makamları açısından rüşvet iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemdeyiz. Bu durumları haber haline getirmek gazetecilerin basın özgürlüğü kapsamındadır. Zira iddianameye konu haber ve güncel ve haber değeri olan haberlerden ibarettir. Burada kamu menfaati de söz konusudur. Ayrıca müvekkil bu olaylara ilişkin olarak HSK'ye yapmış olduğu başvurular şikayet hakkı kapsamındadır. Dolayısıyla müvekkilimizin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır” diyerek Hacı Boğatekin’in beraatını istedi.

Hapis kararı çıktı

Ancak mahkeme Hacı Boğatekin’e 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı da ertelemedi. Aynı suçlamayla yargılanan Özgür Boğatekin ise beraat etti. Hüseyin Boğatekin, Hacı Boğatekin’e verilen hapis cezasını temyiz edeceklerini söyledi.

(HA)