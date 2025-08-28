ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 08:23
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 08:28
Yargıda ‘Ak Toroslar’ tartışması: Özel eleştirdi, Tunç yanıtladı

Mitingin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güney’in makam odasında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler doğrultusunda, Beyoğlu Belediyesi’nin geçmiş ihaleleriyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Kalabalık bir miting alanında çekilmiş bir görüntü. Ön planda, kalabalığın ortasında büyük bir beyaz pankart tutuluyor. Pankartın üzerinde siyah yazıyla şu ifadeler yer alıyor: “BUGÜNLERDEN GERİYE BİR YARINA GİDENLER KALIR BİR DE YARIN İÇİN DİRENENLER” Altında ise “CHP Esenler Gençlik Örgütü” imzası bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları ve “yargıda Ak Toroslar yapılanması” iddiasına yanıt verdi.

Özel, partisinin İstanbul Beyoğlu’nda düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in eski döneme ait ihale dosyalarını savcılığa teslim ettiğini hatırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef alan Özel, “Hırsız arıyorsan hodri meydan. Önceki AK Partili belediyelerin kapısına dayan da görelim” ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, yargıda bir yapılanma olduğunu öne sürerek Adalet Bakanı Tunç’u sessiz kalmakla eleştirdi.

Mitingin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güney’in makam odasında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler doğrultusunda, Beyoğlu Belediyesi’nin geçmiş ihaleleriyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in iddialarını “mesnetsiz” olarak nitelendirdi. Tunç, “İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir” dedi.

CHP liderinin “yolsuzluk dosyaları” karşısında sıkıştığını ileri süren Tunç, “Özgür Özel’in önünde iki seçenek var: Gerçekten özgür olup dürüst siyaset yapmak ya da birilerinin ajandasına hizmet ederek yargıya saldırmaya devam etmek” diye konuştu.

Bakan Tunç, Özel’e yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi gerektiğini belirterek, “Yalan ve iftira üretmek yerine seviyeli siyaset yapmalı. Aksi halde siyasetten silinip gidecektir” dedi.

