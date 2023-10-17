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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 00:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 03:10
2 dk Okuma

DAHA İLERİ GİDERSE TUTUKLANABİLİR

Yargıçtan Trump'a konuşma yasağı

Yargıç, Ocak 2020 olayları dolayısıyla yargılandığı davada savcı ve tanıkları hedef gösteren Trump'a konuşma yasağı getirdi. Ayrıca davanın ötelenmesi talebini de reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/yargictan-trump-a-konusma-yasagi.jpg
Trump'ı yargılayan yargıç Tanya Chutkan/waynedupree.com/

Federal yargıç Tanya Chutkan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington D.C. ağır ceza mahkemesinde sürmekte olan yargılanması kapsamında tanıkları, savcıları ve mahkeme personelini hedef alan konuşmalar yapmasını yasaklama kararı verdi.

Yargıç Chutkan, Pazartesi günü görülen duruşmada Trump'ı seçim kampanyası yürüten başkan aday adayı konumuyla ağır cezalık suçla yargılanan sanık konumu arasında iyice sıkıştıran kararını açıklarken "Başkan adayı olması, ona sadece işlerini yapmakta olan kamu görevlilerini karalama hakkı vermez" dedi. 

"Aday olması ağzına geleni söyleme hakkı vermez"

Yargıç Chutkan, konuşma yasağının sonuçlarını açıklarken "Bay Trump bir ağır suç sanığıdır. Dört suçlamayla yüz yüzedir. Suçları adalet sisteminin denetimi altındadır ve kefalet koşullarına tabidir. İstediği her şeyi söyleme ve yapma hakkına sahip değildir." dedi.

"Özel Savcı Jack Smith için 'seseri' demeye kalktığınızda bu başka hiçbir sanık için de izin verilmeyecek bir şey yapıyor olmanız demektir. Sanık sadece bir siyasi kampanya yürüttüğü için canının istediği her şeyi yapma hakkına sahip değildir. Eğer Bay Trump 'ben siyasal ndenlerle yargılanıyorum' demek istiyorsa, bunu böyle bir dile başvurmadan da yapabilir." dedi. 

Chutkan ayrıca Trump'ın "rahatsız edici" sosyal medya mesajlarının Jack Smith ve ekibine yönelik zarar verme ve şiddeti da kışkırtabileceğini  açıkladı.

Trump'ın avukatı, Yargıç'ın gösterdiği Trump'ın savcı Smith'i serseri olarak adlandırdığı mesaja karşılık eski Başkan'ın "baskı" ve "totaliterliğe" karşı mücadele etmek dışında bir seçeneği olmadığına dair bir savunmaya gişrişince Chutkan avukatın sözünü keserek "histerik diline sahip olması" gerektiğini söyledi.

Dava tarihi değişmeyecek

Chutkan ayrıca Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını şiddet ve zorbalıkla ters yüz etme girişiminden kaynaklanan dört ağır cezalık suç dolayısıyla açılmış dava tarihinin 4 Mart olarak belirlendiğini ve tarihin değişmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. 

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Yargıç "bu mahkeme seçim takvimine ayak uydurmayacak ve duruşma tarihini değiştirmeyecek," dedi. 

Trump'un "konuşma yasağı" kararına uymaması halinde yargıç giderek artan para cezalarına hükmetmeye, daha da ileri gitmesi halinde tutuklama kararı vermeye yetkili. Ancak davanın siyasi niteliği ve Trump'ın aday oluşu dolayısıyla, kesin hüküm olmaksızın tutuklamanın Trump için bir cezadan çok ödül olabileceği de ABD yargı çevrelerinde değerlendiriliyor. 

(AEK)

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