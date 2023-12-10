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Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 10:56
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2023 11:02
3 dk Okuma

Yargı Paketi taslağında AYM kararı tanınmadı: Kadının kendi soyadını kullanması 'aile bütünlüğüne zarar verir’ gerekçesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un üzerinde çalıştıklarını söylediği Yargı Paketine ilişkin taslakta AYM’nin iptal kararı tanınmadan Medeni Kanun’da değişiklik önerildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/10/yargi-paketi-taslaginda-aym-karari-taninmadi-kadinin-kendi-soyadini-kullanmasi-aile-butunlugune-zarar-verir-gerekcesi.jpg

Yargı Paketi taslağında, AYM’nin eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği 187. Madde iptal kararına uygun olmayan bir şekilde yeniden düzenlendi.

Gerekçede kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanmalarının aile bütünlüğüne zarar vereceği belirtildi. 

Detaylar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un üzerinde çalıştıklarını söylediği Yargı Paketine ilişkin taslakta AYM’nin iptal kararı tanınmadan Medeni Kanun’da değişiklik önerildi. 

AYM’nin kadınların evlilikten sonra dava açmadan tek kendi soyadlarını kullanmasını sağlayacak iptal kararı, Yargı Paketi taslağında “Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebileceği” gerekçesi ile göz ardı edildi. 

Ekmek ve Gül'ün geçtiği habere göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti, kadınlar evlenmeden önceki soyadını, tek soyad olarak evlendikten sonra da dava açmasına gerek kalmadan 28 Ocak 2024’ten itibaren kullanabilecekti. 

Mahkeme, iptal talebinin gerekçesinde, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmişti. 

AYM tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu için iptal edilen 187. Madde Yargı Paketi taslağında şu şekilde değiştiriliyor:

“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilir.”

Yani AYM tarafından iptal edilen madde, taslakta biçim değiştirilerek aynı şekilde, iptal kararına uygun olmayan şekilde yeniden düzenleniyor. Anayasa’daki eşitlik ilkesince kadınların evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra kullanabilecek olması hakkı ise “aile bütünlüğüne zarar verebileceği” gerekçesi ile  görmezden geliniyor.

Aile Eşitlik ilkesinin önünde

AYM tarafından iptal edilen 187. Maddenin yeniden düzenlenerek yeniden yürürlüğe konması taslakta şöyle gerekçelendiriliyor: 

“Anayasamızın 41 inci maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olduğu kabul edilmektedir. Ailenin önemi değerlendirildiğinde, anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir."

"Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükmü yeniden düzenlenerek evlenen kadının kocasının soyadını alacağı, ancak dilerse kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabileceği hüküm altına alınmaktadır.”

AYM, 187. Madde'yi neden iptal etti?

AYM’nin 28 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, Anayasa’ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de “eşler arasında eşitliğe dayandığı” ifade edilerek, şöyle denildi:

“Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır."

(EMK)

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25 Ekim 2023
/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
AYM’den erkek şiddeti davaları için örnek karar
27 Eylül 2023
/haber/aymden-erkek-siddeti-davalari-icin-ornek-karar-285438
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
3 Kasım 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-287313
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Ekim 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-285715
KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ
Bölgede son bir yılda erkek şiddetiyle en az 45 kadın öldürüldü
26 Kasım 2023
/haber/bolgede-son-bir-yilda-erkek-siddetiyle-en-az-45-kadin-olduruldu-288459
Erkek Şiddeti Çetelesi
1 Ekim 2023
/proje/erkek-siddeti-cetelesi-285345
Erkek şiddeti Kasım 2023
6 Aralık 2023
/haber/erkek-siddeti-kasim-2023-288825
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2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Erkek şiddeti Eylül 2023
4 Ekim 2023
/haber/erkek-siddeti-eylul-2023-285712
Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz
24 Ekim 2023
/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
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