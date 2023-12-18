Yargı, gazeteci Hale Gönültaş'ı tehdit edenleri cezasızlıkla ödüllendirdi

Yargı, gazeteci Hale Gönültaş’a yönelik tehdidi cezasızlıkla sonuçlandırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “IŞİD’li kadının bıçaklı cihat videosu millet bahçesinde çekilmiş” haberi sonrası tehdit mesajları ve telefonları alan gazetecinin suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırmasının ardından, Ankara Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararına yapılan itirazı reddederek dosyayı kapattı.

Hattın sahibi “Hatırlamıyorum” dedi, savcılık ikna oldu

artigercek.com’daki habere göre savcılık, Gönültaş’ın 24 Mayıs 2022’de yaptığı suç duyurusunu bir yıl sonra, 13 Haziran 2023’te iki satırlık takipsizlikle sonuçlandırdı.

Bu süre içinde sadece Gönültaş’ın aranarak tehdit edildiği 0 535 766 xx xx numaralı hattın sahibi Kahraman I. hakkında soruşturma açıldığı, diğer tehditlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Kahraman I. ifadesinde “Ben bu telefon hattından su an haberdar oldum. Kesinlikle bu telefon hattını kullanmadım. Bu hattı kendi adıma çıkartıp başka birisinin kullanması için verdiğimi de hatırlamıyorum” dedi, savcılık da hakkında takipsizlik kararı verdi.

Ancak savcılık, Gönültaş’ın tehdit edildiği telefon hattının Tevhid Dergisi resmi WhatsApp hattı notuyla ve “işletme hesabı” olarak kullanılmasına dair de herhangi bir araştırma yapmadı.

Tehditler soyutmuş

Gönültaş, kendisini telefonla arayan kişiyle ilgili olarak tarif vermesine, çok sayıda sosyal medya mesajını sunmasına karşılık, sadece tek kişiyi şüpheli olarak belirleyen savcılık, kararında, “Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller ışığında, şüphelinin müştekiye karşı tehdit suçunu işlediğine dair soyut iddia dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği…” ifadelerini kullandı.

Savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği Kahraman İ. adına açılmış Twitter hesabında Tevhid Grubu üyesi olduğu açıkça belirtiliyor ve IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu belirtilen Halis Bayancuk’u (Ebu Hanzala) öven çok sayıda paylaşım yer alıyor.

Telefon kayıtları istenmedi

Gönültaş’ın avukatı Sezgin Kesim, Sulh Ceza Hakimliği’ne 13 Haziran 2023 tarihli takipsizlik kararının kaldırılarak gerekli araştırmaların yapılması başvurusunda bulundu. İtiraz dilekçesinde savcılığın etkili ve yeterli bir soruşturma yapmadığını belirtti.

Kesim, itiraz dilekçesinde “Dosyada müşteki ifadesi, şüpheli ifadesi ve GSM sorgulaması haricinde hiçbir araştırma evrakı bulunmamaktadır” dedi. Savcılığın BTK'dan şüphelinin arama kayıtlarını istemediğini, adına kayıtlı telefonunun suç tarihinde nerede olduğuna dair HTS kayıtlarını almadığını aktardı. “Savcılık soruşturmanın eksik olmasına sebebiyet vermiştir” diye ekledi.

Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı kapattı

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, 8 Aralık tarihli kararında Gönültaş’ın itirazını reddetti. Kararda, “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın dayandığı gerekçeler usul ve yasalara uygundur” dedi. Kararda gazeteciye tehdit dosyasının kapatılmasına hükmetti.

Böylelikle Hale Gönültaş’ın yazdığı haber nedeniyle cihatçılar tarafından ölümle tehdit edilmesine ilişkin dosya kapatılmış oldu.

RSF'den tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu karara "Değerli gazeteci Hale Gönültaş'ın cihatçılarca tehdit edilmesine verilen takipsizlik, risk alarak kamuoyunu bilgilendirenlere yargıdan verilmiş ‘bize güvenmeyin’ mesajıdır. Cezasızlığa yol veren bu kabul edilmez kararı adalet misyonuyla bağdaştıramadık" diyerek tepki gösterdi.

Ne olmuştu? Hale Gönültaş, 12 Mayıs 2022'de Kısa Dalga'da yayınlanan “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekilmiş” başlıklı haberden sonra tehdit telefonları aldı. Gönültaş haberi, bahsi geçen IŞİD’li kadının İstanbul Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla göz altına alınmasının ardından emniyette verdiği ifadesine dayandırdı. Şüpheli kadının “elindeki bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği” görüntülerin İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiğini yazdı. Gönültaş haberde, IŞİD’li kadın ile Halis Bayancuk ve Tevhid grubu ile bağlantılara da yer verdi. Haberden sonra telefonla arayan kişiler, Gönültaş’ı “Halis Bayancuk davasını olumsuz etkilemekle” itham ederek haberi kaldırmazsa bunun bir vebali ve sonucu olacağını söyledi. Gönültaş’a kayıtlarda “Tevhid grubu işletme hesabı” diye geçen numaradan aramalar daha sonra da devam etti. Gönültaş’ı, haberin içeriğinde 'Tevhid Grubu' geçmesinden rahatsız olduğunu söyleyen bir kişi de 0 535 766 xx xx numaralı telefondan arayarak 'Ebu Hanzala Kod adlı Halis Bayancuk ile aynı koğuşta kaldığını, kısa süre önce tahliye olduğunu, yayınlanan haberin Ebu Hanzala'nın cezaevinde kalma sürecini uzatacağını, bunun da ağır bir bedeli olacağını' söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine tehditleri kamuoyuna duyuran Gönültaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gönültaş, savcılığa kendisini arayan numarayı ve sosyal medya mesajlarını teslim etti. Ancak Savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Gazeteci Hale Gönültaş'ı tehdit eden kişiler hakkında takipsizlik kararı

(HA)